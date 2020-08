Ocenjujemo: Pod belimi pečinami

William Nicholson, sicer dramatik in romanopisec, je avtor ali soavtor scenarijev za filme Dežela senc, Nell, Prvi vitez, Gladiator, Elizabeta: zlata doba, Nesrečniki in drugih. Scenarij za film Pod belimi pečinami, ki ga je tudi režiral, je tako kot Deželo senc napisal po lastnem dramskem delu, igri Umik iz Moskve. Sodeč po videnem, je hotel Nicholson z menjavo naslova premestiti poudarek svoje pripovedi; dejansko svoje, saj je v igro in filmski scenarij prelil doživljanje razhoda svojih staršev. Naslov gledališke igre se nanaša na kar premočno zanimanje Edwarda – lika, ki zastopa Nicholsonovega očeta – za dnevnike ...