Ocenjujemo: Razbijalka sistema

Svoj celovečerni prvenec je Nora Fingscheidt začela snovati po tem, ko je med raziskovanjem za dokumentarec v nekem nemškem zavetišču za brezdomke spoznala štirinajstletno dekle. Zavetišče je bilo zadnja postaja za ženske brez vsakršnih možnosti za socialno rehabilitacijo, zato je režiserko zanimalo, kaj v njem počne štirinajstletnica. Zaposleni so ji razložili, da lahko v zavetišče po štirinajstem rojstnem dnevu sprejemajo »razbijalke sistema«, dekleta, ki se zaradi motenj vedenja ne morejo vklopiti v nobeno drugo obliko skupnega bivanja za mladostnice s težavami.Srečanje z dekletom in oznako, s katero so ga ovesile ...