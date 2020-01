FOTO:Osem desetletij s Scarlett O‘Hara in Rhettom Butlerjem

»Frankly, my dear, I don't give a damn!« (Resnici na ljubo, draga moja, mi je prekleto malo mar!) Ko Rhett Butler (Clark Gable) izgovori enega najbolj prepoznavnih stavkov v zgodovini filma, odločno stopi skozi vrata v megleno noč, obupana Scarlett (Vivien Leigh) pa ostane na širokih stopnicah, obupana, zapuščena, a s kancem upanja: »Navsezadnje, jutri je nov dan.«Končni prizor iz enega največjih (romantičnih) filmov vseh časov z izvirnim naslovom Gone with the Wind (1939) se vtisne v spomin tako rekoč za vselej, pa čeprav smo ga nazadnje gledali pred desetletji, v času, ko so bile filmske klasike še redno na ...