  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Film & TV

    Vampirska grozljivka podrla rekord po številu nominacij za oskarja

    Grešniki se letos potegujejo kar za šestnajst zlatih kipcev; doslej so bili s štirinajstimi nominacijami rekorderji Dežela La la, Titanik in Vse o Evi.
    Grešniki so postavljeni v Mississippi Delto leta 1932, kamor se po odsotnosti vrneta brata kriminalca ter se soočita z nadnaravnim zlom. FOTO: TVspored-service
    Galerija
    Grešniki so postavljeni v Mississippi Delto leta 1932, kamor se po odsotnosti vrneta brata kriminalca ter se soočita z nadnaravnim zlom. FOTO: TVspored-service
    Nina Gostiša
    22. 1. 2026 | 16:23
    22. 1. 2026 | 16:34
    A+A-

    V Gledališču Samuela Goldwyna na Beverly Hillsu so včeraj zgodaj zjutraj po losangeleškem času razglasili 24 nominirancev za 98. podelitev ameriških filmskih nagrad oskar. Razkrila sta jih igralca Danielle Brooks in Lewis Pullman, največ pa se jih je razveselila ameriška vampirska grozljivka Ryana Cogglerja Grešniki (Sinners) – s šestnajstimi je postal dozdajšnji rekorder.

    Danielle Brooks je bila nominirana za oskarja za vlogo v Barvi škrlata (2023), Lewis Pullmann pa je med drugim zaigral v Top Gun: Maverick (2022). FOTO: Valerie Macon/AFP
    Danielle Brooks je bila nominirana za oskarja za vlogo v Barvi škrlata (2023), Lewis Pullmann pa je med drugim zaigral v Top Gun: Maverick (2022). FOTO: Valerie Macon/AFP

    Razglasitev je potekala v dveh delih, v uvodu pa je predsednica Ameriške filmske akademije Lynette Howell Taylor poudarila, da letošnji oskarji »proslavljajo našo človeškost, našo povezavo drug z drugim ter nas opominjajo, da je svet sestavljen iz posameznih zgodb, ki imajo moč, da nas združujejo skozi pripovedi, ki nagovarjajo čustva, ki si jih vsi delimo«. Čeprav živimo v času tehnologije brez meja, srce filma je in vedno bo človeško, je še dodala.

    Predsednica filmske akademije je poudarila, da bistvo filma kljub razcvetu tehnologije ostaja človeško. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Predsednica filmske akademije je poudarila, da bistvo filma kljub razcvetu tehnologije ostaja človeško. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Drugačnost letošnjega nabora

    Napovedi filmskih poznavalcev so največ možnosti za nominacije namenjale filmom Ena bitka za drugo, Veličastni Marty, Grešniki, Frankenstein, Sentimentalna vrednost in Tajni agent. Niso se prav uštele, Grešnikom namreč prvi sledi s trinajstimi nominacijami, za njim so z devetimi Veličastni Marty, Frankenstein in Sentimentalna vrednost, z osmimi pa jim je za petami Hamnet. Šestnajst nominacij za Grešnike je največ, kar jih je katerikoli film prejel doslej, s prvega mesta je film izrinil Deželo La la (2016), Titanik (1997) in Vse o Evi (1950), ki so jih prejele štirinajst.

    Manj uspeha so poznavalci po pisanju BBC napovedali kino uspešnicam, kot sta nadaljevanji Žlehtnobe in Avatarja. Prvi je res ostal brez nominacij, zadnjemu sta se vseeno nasmehnili dve. Nekaj igralcev se je razveselilo svojih prvih nominacij sploh, kot so Elle Fanning, Stellan Skarsgård (Sentimentalna vrednost) in Jacob Elordi (Frankenstein) z nominacijo za najboljšega igralca oz. igralko v stranski ter Rose Byrne (Če bi imela noge, bi te brcnila) in Wagner Moura (Tajni agent) v glavni vlogi, znova pa lahko na oskarja upa že večkrat neuspešno nominirani Paul Thomas Anderson (Ena bitka za drugo). Bo šlo v dvanajsto rado?

    Nominiranci v glavnih kategorijah

    Najboljši film

    Bugonija

    Frankenstein

    F1

    Hamnet

    Veličastni Marty

    Ena bitka za drugo

    Tajni agent

    Sentimentalna vrednost

    Grešniki

    Train Dreams

    Najboljši igralec v glavni vlogi

    Timothée Chalamet, Veličastni Marty

    Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo

    Ethan Hawke, Blue Moon

    Michael B. Jordan, Grešniki

    Wagner Moura, Tajni agent

    Najboljša igralka v glavni vlogi

    Jessie Buckley, Hamnet

    Rose Byrne, Če bi imela noge, bi te brcnila

    Kate Hudson, Song Sung Blue

    Renate Reinsve, Sentimentalna vrednost

    Emma Stone, Bugonija

    Najboljši režiser

    Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo

    Ryan Coogler, Grešniki

    Josh Safdie, Veličastni Marty

    Joachim Trier, Sentimentalna vrednost

    Chloé Zhao, Hamnet

    Najboljši izvirni scenarij

    Blue Moon

    Bila je samo nesreča

    Veličastni Marty

    Sentimentalna vrednost

    Grešniki

    Najboljši prirejeni scenarij

    Bugonija

    Frankenstein

    Hamnet

    Ena bitka za drugo

    Train Dreams

    »Seznam nominirancev ne pomeni zgolj potrditve uspeha največkrat nominiranih Grešniki in Ena bitka za drugo, temveč žanrskega filma nasploh. V izboru za najboljši film je namreč več kot polovica žanrskih izdelkov: dva znanstvenofantastična, dva trilerja, ena grozljivka in za povrh še dirkaški film. Člani akademije so včasih vihali nosove tudi nad največjimi presežki, kot sta bila 2001: Odiseja v vesolju in Psiho, ki sta ostala brez glavnih kipcev. Gospodar prstanov je pozneje sicer slavil, a to ni bil zgolj film, temveč generacijski kulturni fenomen. Letošnji nabor je drugačen in nakazuje ne le na akademijo, ki je bližje publiki, temveč tudi na novo generacijo filmov in filmarjev, ki z žanrskimi vzorci odpirajo pomembne družbene teme. No, razen F1 [dirkaški film z Bradom Pittom], ta film je zgolj glasen in zabaven,« je letošnji nabor nominirancev komentiral filmski kritik Igor Harb.

    Podelitev 98. oskarjev bo 15. marca ob polnoči po našem času v losangeleškem Teatru Dolby. Tudi tokrat jo bo vodil televizijski voditelj in komik Conan O'Brien, prvič v petindvajsetih letih pa bodo podelili nagrado v novi kategoriji, in sicer za dosežke v kastingu.

    Sorodni članki

    Kultura  |  Film & TV
    Podelitev v Berlinu

    Evropski dokumentarec leta slovenska koprodukcija Fiume o morte!

    Med nominiranci za evropske filmske nagrade so bili trije slovenski filmi, kar je prvič v zgodovini slovenskega filma.
    17. 1. 2026 | 21:50
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Kultura  |  Film & TV
    Preboj režiserk

    Od Varuha meje do Kaj ti je deklica: »ženski val« preobraža slovenski film

    V Trstu bo v teh dneh na ogled 23 filmov slovenskih ustvarjalk. Njihova dejavnost spreminja domačo kinematografijo.
    Nina Gostiša 17. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Filmski režiser

    Igor Bezinović: Antifašizem je danes antimilitarizem

    Fiume o morte! ponuja filmski vpogled v kompleksno zgodovino Reke, kjer zgodovina, politika in kultura prepletajo identiteto mesta.
    Nina Gostiša 10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ameriške filmske nagradenominacije za oskarjeAmeriška filmska akademija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Kritika

    Svoboda opozarja na politizacijo Kmetijsko gozdarske zbornice

    Kmetijska ministrica je po seji odbora DZ za kmetijstvo dejala, da se »skozi določene akterje slovenski kmetijski sektor prikazuje v najslabši možni luči«.
    22. 1. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    98. oskarji

    Vampirska grozljivka podrla rekord po številu nominacij za oskarja

    Grešniki se letos potegujejo kar za šestnajst zlatih kipcev; doslej so bili s štirinajstimi nominacijami rekorderji Dežela La la, Titanik in Vse o Evi.
    Nina Gostiša 22. 1. 2026 | 16:23
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska uprava Maribor

    Z grožnjo javnega sramotenja silili žrtev v nakupe elektronike in izročanje denarja

    Osumljenci so stari med 19 in 40 let. Za dva odrejeno sodno pridržanje.
    22. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Poklical policijo

    Barron Trump domnevno rešil življenje Britanki, ki jo je pretepal bivši fant

    Prijateljica Trumpovega najmlajšega sina je nekdanjega partnerja na sodišču med drugim obtožila napada in dveh primerov posilstva.
    22. 1. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

         V živo: Domen Prevc takoj poletel najdlje, znana slovenska ekipa

    Zlati orel iz Selške doline je imel najboljša dosežka na uradnem treningu za 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 22. 1. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska uprava Maribor

    Z grožnjo javnega sramotenja silili žrtev v nakupe elektronike in izročanje denarja

    Osumljenci so stari med 19 in 40 let. Za dva odrejeno sodno pridržanje.
    22. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Poklical policijo

    Barron Trump domnevno rešil življenje Britanki, ki jo je pretepal bivši fant

    Prijateljica Trumpovega najmlajšega sina je nekdanjega partnerja na sodišču med drugim obtožila napada in dveh primerov posilstva.
    22. 1. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

         V živo: Domen Prevc takoj poletel najdlje, znana slovenska ekipa

    Zlati orel iz Selške doline je imel najboljša dosežka na uradnem treningu za 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 22. 1. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo