Vampirska grozljivka podrla rekord po številu nominacij za oskarja

V Gledališču Samuela Goldwyna na Beverly Hillsu so včeraj zgodaj zjutraj po losangeleškem času razglasili 24 nominirancev za 98. podelitev ameriških filmskih nagrad oskar. Razkrila sta jih igralca Danielle Brooks in Lewis Pullman, največ pa se jih je razveselila ameriška vampirska grozljivka Ryana Cogglerja Grešniki (Sinners) – s šestnajstimi je postal dozdajšnji rekorder.

Danielle Brooks je bila nominirana za oskarja za vlogo v Barvi škrlata (2023), Lewis Pullmann pa je med drugim zaigral v Top Gun: Maverick (2022). FOTO: Valerie Macon/AFP

Razglasitev je potekala v dveh delih, v uvodu pa je predsednica Ameriške filmske akademije Lynette Howell Taylor poudarila, da letošnji oskarji »proslavljajo našo človeškost, našo povezavo drug z drugim ter nas opominjajo, da je svet sestavljen iz posameznih zgodb, ki imajo moč, da nas združujejo skozi pripovedi, ki nagovarjajo čustva, ki si jih vsi delimo«. Čeprav živimo v času tehnologije brez meja, srce filma je in vedno bo človeško, je še dodala.

Predsednica filmske akademije je poudarila, da bistvo filma kljub razcvetu tehnologije ostaja človeško. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Drugačnost letošnjega nabora

Napovedi filmskih poznavalcev so največ možnosti za nominacije namenjale filmom Ena bitka za drugo, Veličastni Marty, Grešniki, Frankenstein, Sentimentalna vrednost in Tajni agent. Niso se prav uštele, Grešnikom namreč prvi sledi s trinajstimi nominacijami, za njim so z devetimi Veličastni Marty, Frankenstein in Sentimentalna vrednost, z osmimi pa jim je za petami Hamnet. Šestnajst nominacij za Grešnike je največ, kar jih je katerikoli film prejel doslej, s prvega mesta je film izrinil Deželo La la (2016), Titanik (1997) in Vse o Evi (1950), ki so jih prejele štirinajst.

Manj uspeha so poznavalci po pisanju BBC napovedali kino uspešnicam, kot sta nadaljevanji Žlehtnobe in Avatarja. Prvi je res ostal brez nominacij, zadnjemu sta se vseeno nasmehnili dve. Nekaj igralcev se je razveselilo svojih prvih nominacij sploh, kot so Elle Fanning, Stellan Skarsgård (Sentimentalna vrednost) in Jacob Elordi (Frankenstein) z nominacijo za najboljšega igralca oz. igralko v stranski ter Rose Byrne (Če bi imela noge, bi te brcnila) in Wagner Moura (Tajni agent) v glavni vlogi, znova pa lahko na oskarja upa že večkrat neuspešno nominirani Paul Thomas Anderson (Ena bitka za drugo). Bo šlo v dvanajsto rado?

Nominiranci v glavnih kategorijah Najboljši film Bugonija Frankenstein F1 Hamnet Veličastni Marty Ena bitka za drugo Tajni agent Sentimentalna vrednost Grešniki Train Dreams Najboljši igralec v glavni vlogi Timothée Chalamet, Veličastni Marty Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo Ethan Hawke, Blue Moon Michael B. Jordan, Grešniki Wagner Moura, Tajni agent Najboljša igralka v glavni vlogi Jessie Buckley, Hamnet Rose Byrne, Če bi imela noge, bi te brcnila Kate Hudson, Song Sung Blue Renate Reinsve, Sentimentalna vrednost Emma Stone, Bugonija Najboljši režiser Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo Ryan Coogler, Grešniki Josh Safdie, Veličastni Marty Joachim Trier, Sentimentalna vrednost Chloé Zhao, Hamnet Najboljši izvirni scenarij Blue Moon Bila je samo nesreča Veličastni Marty Sentimentalna vrednost Grešniki Najboljši prirejeni scenarij Bugonija Frankenstein Hamnet Ena bitka za drugo Train Dreams

»Seznam nominirancev ne pomeni zgolj potrditve uspeha največkrat nominiranih Grešniki in Ena bitka za drugo, temveč žanrskega filma nasploh. V izboru za najboljši film je namreč več kot polovica žanrskih izdelkov: dva znanstvenofantastična, dva trilerja, ena grozljivka in za povrh še dirkaški film. Člani akademije so včasih vihali nosove tudi nad največjimi presežki, kot sta bila 2001: Odiseja v vesolju in Psiho, ki sta ostala brez glavnih kipcev. Gospodar prstanov je pozneje sicer slavil, a to ni bil zgolj film, temveč generacijski kulturni fenomen. Letošnji nabor je drugačen in nakazuje ne le na akademijo, ki je bližje publiki, temveč tudi na novo generacijo filmov in filmarjev, ki z žanrskimi vzorci odpirajo pomembne družbene teme. No, razen F1 [dirkaški film z Bradom Pittom], ta film je zgolj glasen in zabaven,« je letošnji nabor nominirancev komentiral filmski kritik Igor Harb.

Podelitev 98. oskarjev bo 15. marca ob polnoči po našem času v losangeleškem Teatru Dolby. Tudi tokrat jo bo vodil televizijski voditelj in komik Conan O'Brien, prvič v petindvajsetih letih pa bodo podelili nagrado v novi kategoriji, in sicer za dosežke v kastingu.