Pereči problemi in izzivi današnjega časa

V sredo, 11. marca, se bo s filmom Medena dežela (Medena zemlja/Honeyland; režija: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov) začel 22. Festival dokumentarnega filma, ki bo trajal do vključno srede, 18. marca. V tekmovalnem sklopu bo predstavil pet filmov na temo človekovih pravic: Delo v tujini, Kolektiv, Odvetnica, Za Samo in Vzorno vedenje.»Letošnji tekmovalni sklop je pester – od vprašanja kaznovanja in odpuščanja za zločin (Vzorno vedenje), podajanja ženske izkušnje vojne (Za Samo) in boja izraelske odvetnice za pravico tudi palestinskega naroda (Odvetnica) ter zlomljenega romunskega zdravstvenega sistema (Kolektiv) do upodobitve sodobnega suženjstva (Delo v tujini). Različne podobe realnosti torej, kot so različne usode ljudi, za katere in s katerimi v Amnesty International delamo v prizadevanju za boljši svet,« je dejala direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel.O nagrajenem filmu bo odločala tričlanska mednarodna žirija, ki jo sestavljajo režiser in producent ter letošnji dobitnik nagrade Prešernovega sklada Rok Biček, socialna delavka Tina Plahutnik in kriminologinja Maryse Hendrix. Zmagovalni film bo prejel nagrado Amnesty International Slovenije.Ob tekmovalnih filmih bo prikazanih še enajst celovečercev v treh sklopih. V Aktualnih, družbenokritičnih bodo na ogled film Čeljust o fenomenu sodobnih »influencerjev«, milenijcev, ki v času družbenih medijev iščejo slavo in bogastvo na digitalnih platformah. Projekciji 14. marca bo sledil pogovor z dr. Danom Podjedom o družbenih omrežjih. Za najbolj duhovit film na letošnjem festivalu je programski direktor Simon Popek označil kanadski dokumentarec Teorija o kretenih, ki spregovori o fenomenu ohranjanja »kulture kretenov«. O britanskem novinarju Robertu Fisku, ki je vso poklicno pot posvetil poročanju z vojnih žarišč, ter o pomenu medijske pismenosti in prizadevanju za »resnico« govori To ni film. Po projekciji 17. marca bo pogovor z novinarjem Boštjanom Videmškom. Na sporedu bo še film Zemlja, v katerem se inženirji, znanstveniki in drugi sogovorniki strinjajo, da človek z grobim poseganjem posiljuje naravo in da napredek zahteva davek.V sklopu Miti, ikone, mediji si bomo ogledali filme Državniški pogreb, s katerim Sergej Loznica nadaljuje prvovrstno vizualno popisovanje sovjetske zgodovine, Primer Makavejev ali Proces v kino dvorani opiše nenavadni proces, v katerem je ljudstvo sodilo Dušanu Makavejevu in njegovemu filmu WR – Misterij orga(ni)zma. Ustvarjalka vladarjev je na Filipinih seveda Imelda Marcos, 87-letna vdova nekdanjega diktatorja Ferdinanda Marcosa, ki je z diktaturo vladal med letoma 1965 in 1986.Med intimnimi in globalnimi portreti bo na ogled Medena dežela, čudovito posvetilo tradicionalnemu ruralnemu delu in življenju na odročnih makedonskih planjavah, nominiranka za nagradi oskar za najboljši tujejezični in najboljši dokumentarni film. Najboljši dokumentarec lanskega Festivala slovenskega filma Hči camorre nam bo prikazal življenje Cristine Pinto, nekdanje kamoristične morilke, ki se po 24-letni zaporni kazni sooča z izzivi vsakdanjega življenja. Andrej Tarkovski. Filmska molitev je portret enega najvidnejših sovjetskih cineastov, sina pesnika Arsenija Tarkovskega, ki je izšel iz umetniške družine, a se dokončno izoblikoval v boleči očetovi odsotnosti. Herzogovo posvetilo Bruceu Chatwinu Nomad: po stopinjah Brucea Chatwina je osebno in zelo čustveno, saj sta si z znamenitim britanskim popotnikom, nomadom, antropologom in avtorjem potopisov z vseh delov sveta delila navdušenje nad hojo in raziskovanjem staroselskih ljudstev in kultur pa tudi strast do pripovedovanja zgodb o človeških avanturah v ekstremnih razmerah.Retrospektiva bo ob 30. obletnici padca berlinskega zidu posvečena vzhodnonemškemu dokumentarcu od leta 1946 do 1990.