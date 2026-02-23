Zmagala Ena bitka za drugo, presenečenje igralec, ki je izrekel največ kletvic

Podelitev britanskih filmskih nagrad bafta je vsekakor začrtala finišno linijo pred oskarji. Glavni zmagovalec prireditve je Ena bitka za drugo, triler Paula Thomasa Andersona, ki je zasenčila druge favorite, med njimi predvsem dramo Hamnet in žanrski hibrid Grešniki. Podelitev 79. podelitev baft je vodil škotski igralec, televizijski voditelj in režiser Alan Cumming.

Presenečenje podelitve pa je vsekakor Robert Aramayo, ki je s solzami v očeh prejel bafto za najboljšega glavnega igralca v izjemni biografski drami I swear. Režiser in scenarist Kirk Jones je z njim predstavil zgodbo Johna Davidsona, Škota s Tourettovim sindromom, ki ga je bolezen prizadela v mladih letih in je skozi leta postal tudi eden najbolj prepoznavnih aktivistov. Zgodba o njem je nekakšna tragikomedija, v kateri spremljamo glavnega protagonista, kako se spoprijema s sindromom, za katerega so značilni tiki in skupaj z njimi (milo rečeno) zelo sočno besedje, na katerega ne more vplivati niti ko stopi pred kraljico.

Zmagovalec večera je vsekakor 33-letni Robert Aramayo. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Pozornost na podelitvi je pritegnila tudi Jessie Buckley, ki je postala prva Irka, ki je osvojila bafto za glavno igralko, čast ji je pripadla za njeno vlogo v Hamnetu.

Spregledani di Caprio

Paul Thomas Anderson je odšel polnih rok. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

A absolutni zmagovalec podelitve letošnjih baft je vsekakor Andersonov nenavadni triler, tudi situacijska komedija Ena bitka za drugo, saj je osvojila kar šest nagrad – od 14 nominacij. Film, ki ga je navdihnil roman Vineland, je bil izbran za najboljši film, nagrade je prejel še za najboljšo režijo, najboljšo adaptacijo scenarija, najboljšo montažo in najboljšo kinematografijo, bafto pa je dobil tudiza najboljšega igralca v stranski vlogi. Za poraženca po drugi strani velja, ki je bil nominiran za glavno vlogo, vlogo propadlega revolucionarja, ki poskuša zaščititi svojo hčer pred neusmiljenim vojaškim častnikom (igra ga Sean Penn). Nominaciji za stranski vlogi v filmu sta sicer dobila tudi, ki mu pomaga na begu, in Teyana Taylor, ki igra njegovo revolucionarno sopotnico, ljubico in mater hčerke.

Anderson je bil ob prejemu nagrade za najboljši film ekspliciten: »Vsak, ki pravi, da ni več dobrih filnobv, naj kar odj***, kajti to je bilo odlično leto. V našem filmu smo ukradli stavek Nine Simone. Ta pravi: 'Vem, kaj je svoboda, in to ni strah.' Nadaljujmo z ustvarjanjem brez strahu.« Ob prevzemu nagrade za najboljšega režiserja pa se je poklonil producentu filma Adamu Somnerju, ki je umrl leta 2024. »Morda mislite, da sta bila vaša največji izvozni artikel Alfred Hitchcock ali Charlie Chaplin, ampak zame je bil to Adam Somner,« je dejal. »Tri tedne po začetku snemanja filma je ugotovil, da je bolan, a mu je uspelo priti do konca produkcije. Če ste kdaj sodelovali z nekom, ki je zelo bolan, je to nekaj zelo čudežnega, saj vas spomni na privilegij tega dela, ki ga opravljamo.«

Prav tako letos zelo visoko kotirani vampirski triler Grešniki Ryana Cooglerja, ki je prejel 13 nominacij, je s tokratne podelitve odnesel tri bafte: za najboljši izvirni scenarij, najboljšo izvirno glasbo in najboljšo stransko igralko. Slednjo je osvojila britansko-nigerijska igralka Wunmi Mosaku za vlogo zdravilke. »V Annie sem našla del sebe,« je med drugim dejala. »Del svojih upov, moči in povezanosti svojih prednikov, del sebe, za katerega sem mislila, da sem ga izgubila ali ga poskušala prikriti kot priseljenka, ko sem se poskušala vključiti v družbo.«

Wunmi Mosaku je dobila barto za najboljšo stransko vlogo. Zaigrala jo je v filmu Grešniki. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Poklon izjemni ženski vlogi

Hamnet Chloé Zhao, adaptacija romana Maggie O'Farrell o Williamu Shakespearu, njegovi ženi Agnes in tragični smrti njunega sina, je dobila dve nagradi – za najboljši britanski film in najboljšo igralko (nominiran je bil v 11 kategorijah). Jessie Buckley so pohvalili predvsem zaradi njene izjemne, surove in intimne upodobitve matere, ki žaluje za enajstletnim sinom. Ko je prejela nagrado, je poudarila, da je to izjemna čast. »Rada delam to, kar dela, obožujem film. Verjamem v pripovedovanje zgodb, ki nas združuje kot skupnost, verjamem v ženske, ki nam pripovedujejo te zgodbe. Chloé Zhao, nocoj ustvarjaš zgodovino kot pripovedovalka zgodb, hvala ti za tvojo brezkompromisno umetnost,« je med drugim dejala ter nagrado posvetila svoji hčerki.

Irska igralka, ki je premagala Emmo Stone (Bugonija), Chase Infiniti (Ena bitka za drugo), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimentalna vrednost) in Rose Byrne (Če bi imela noge, bi te brcnila), je v konkurenci za nagrado za najboljšo igralko tudi na podelitvi oskarjev – podobno kot so številni že omenjeni igralci v prav tako že omenjenih filmih. Pravilo pri podelitvah filmskih nagrad minulega leta je, da se pri nominacijah ponavljajo tako rekoč enaki naslovi in enaka imena.

Med njimi izstopa biografska drama I swear s 33-letnim Robertom Aramayo v glavni vlogi, ki je v boju za bafto premagal Timothéeja Chalameta v letos prav tako slavljenem filmu Veličastni Marty (za bafto je prav tako nanizal enajst nominacij), Leonarda DiCapria, Ethana Hawka (Blue Moon), Michaela B. Jordana (Grešniki) in Jesseja Plemonsa (Bugonija). Aramayo je prejel tudi bafto občinstva za vzhajajočo zvezdo.

Življenje s touretovim sindromom

Film I swear, kar bi lahko glede na vsebino prevedli tako Prisežem kot Preklinjam, je bil nominiran v petih kategorijah, med drugim je prejel nagrado za igralsko zasedbo, ki je, kot rečeno, predstavila življenje Johna Davidsona, 54-letnega škotskega aktivista s Tourettovim sindromov, o katerem so že pri njegovih šestnajstih letih posneli dokumentarni film s prav tako pomeljivim naslovom John's Not Mad (John ni nor) o značilnosti sindroma, s katerim je živel in ki jih je v družbi tako težko razumeti. Med njimi so tudi kletvice, ki jih izreče v najbolj nemogočih trenutkih, kar sestavlja nekaj najbolj komičnih trenutkov biografije, ki jo kljub težavnemu življenju glavnega protagonista lahko opišemo kot fila dobrega počutja.

Davidson, ki zaradi težav, povezanih s tourettovim sindromom ni končal šolanja in je pristal tako rekoč na robu družbe, je vseh teh letih je postal ambasador te bolezni, po Veliki Britaniji vodi številna predavanja in delavnice za šolarje, učitelje in policiste ter vsako leto organizira dvodnevni tabor Tourette za mlade. Leta 2019 mu je priznanje za njegovo prizadevanje za boljše razumevanje te bolezni in pomoč družinam pri soočanju z njo po vsej državi ga je z redom britanskega imperija nagradila tudi kraljica Elizabeta II.