Poklon scenografu in škandal tik pred začetkom

S projekcijo večkrat nagrajenega­ prvenca Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo se danes v Portorožu začenja 29. Festival slovenskega filma. Lanski zmagovalec Pulja in dobitnik posebnih omemb v Torinu in Cottbusu je med favoriti za nagrade vesna, čeprav je že lani bil na rednem kinosporedu, najbolj pričakovano domačo premiero pa bo imel novi film Luke Marčetića­ Dekle noči, ki je nedavno slavil na Fantastic Festu v Austinu v Teksasu.

​Na Festivalu slovenskega filma (FSF) je predstavljena vsa produkcija, ki je nastala s podporo Slovenskega filmskega centra, vključno s kratkimi in študijskimi filmi ter dokumentarci. Vsako leto seveda pritegnejo največ pozornosti celovečerni igrani filmi. Skupno se bo v tekmovalnem sklopu za vesne potegovalo kar 73 filmov, dobitnike bodo izbrale različne strokovne žirije in na koncu še občinstvo. Poleg tekmovalnega programa ima FSF pregledni program, v katerega so uvrščeni filmi, ki niso v tekmovalnem, in veliko strokovnih dogodkov, namenjenih filmskim ustvarjalcem. Med slednjimi izstopata okrogli mizi o trenutno aktualni temi, vlogi umetne inteligence v produkciji in postprodukciji.

Dobitnike nagrad vesna bodo razglasili zadnji dan festivala, v nedeljo, 19. oktobra, na odprtju bo nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. Ta se je kot scenograf podpisal pod nekatere zimzelene filme, kot so Učna leta izumitelja Polža, Umetni raj, Do konca in naprej, Nepopisan list, ­serijo Življenja Tomaža Kajzerja in za oskarja nominiran kratki film (A)torzija. FSF bo počastil nagrajenca tudi s projekcijo kratkega filma Lovec oblakov, ki je leta 2009 prejel vesno za kratki film in scenografijo. Film je posnel Miha Knific po literarni oziroma stripovski predlogi Tomaža Lavriča in je eden od boljših slovenskih znanstvenofantastičnih filmov.

Med strokovnimi dogodki, namenjenimi filmskim ustvarjalcem, izstopata okrogli mizi o trenutno aktualni temi, vlogi umetne inteligence v produkciji in postprodukciji.

Exodus 1945, kamen spotike

Nekaj dni pred začetkom je FSF doletel škandal. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je namreč sporočila, da protestno odpoveduje udeležbo na odprtju festivala, ker se na festival ni uvrstil film Exodus 1945: Naša kri. Gre za enega od bolj gledanih slovenskih filmov letošnjega leta, ki je nastal v neodvisni produkciji studia Siposh in ni bil samodejno uvrščen v festivalski program.

Skladno s pravilnikom producenti lahko prijavijo filme na FSF, vendar v tekmovalnem programu ni kategorije za srednjemetražni film (tj. med 45 in 70 min), zato je ta 61-minutni film izpadel, producent pa se na odločitev ni pritožil ali kako drugače odzval. Ministrica je v sporočilu za javnost zapisala, da spoštuje avtonomijo festivalskih selektorjev in da njena odločitev ni uperjena proti festivalu ali ustvarjalcem, vendar z bojkotom sporoča prav nasprotno. Zgodovinski film o umiku domobrancev na avstrijsko Koroško po koncu druge svetovne vojne naj bi si prizadeval za narodno spravo, a je med kritiki požel tako polarno nasprotujoča si mnenja, kot je za to temo mogoče pričakovati. Tudi zmeda s festivalom nedvomno ni korak k spravi, še najmanj pa ministričin bojkot.