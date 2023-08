Poklon Žarku Petanu in Jožetu Pogačniku

Danes bo v Letnem kinu Minoriti v Mariboru premiera digitalno restavriranega filma Kavarna Astoria. Proces digitalne obnove filma je vodila Slovenska kinoteka, ki je s Slovenskim filmskim centrom in Slovenskim filmskim arhivom ter v partnerstvu z Lutkovnim gledališčem Maribor, Kulturno četrtjo Minoriti in Letnim kinom Minoriti pripravila tudi današnji dogodek.

Film v režiji Jožeta Pogačnika, ki je dobil naslov po znameniti mariborski kavarni, je krstno premiero prav tako doživel v Mariboru, in sicer leta 1989 v Kinu Union. Na puljskem filmskem festivalu sta Jože Pogačnik in Janez Hočevar - Rifle prejela dve zlati areni, prvi za režijo in drugi za glavno moško vlogo. Rifle je za vlogo očeta prejel tudi Stopovo nagrado za igralca leta, nagrado za igralko leta pa Lidija Kozlovič za vlogo mame. Film je na Tednu domačega filma prejel tudi priznanje za montažo.

Scenarij za film je napisal Žarko Petan po besedilu Ervina Fritza. Maribor neposredno pred drugo svetovno vojno in po osvoboditvi sta časovna mejnika filma, zgodba z rahlo melanholijo in blago ironijo pripoveduje o meščanski družini, o kavarnarju, njegovi ženi ter njunem sinu. Skozi njihove individualne usode spoznamo širše družbeno in zgodovinsko ozadje polpreteklega časa. Predvsem socialno in nacionalno diferenciacijo predvojnega Maribora, razdeljenega na premožne in siromašne ljudi, na zavedne Slovence in zagrizene nemčurje.

Današnje projekcije v Mariboru se bo udeležil tudi Branko Šturbej. FOTO: Promocijsko gradivo

Na današnji slavnosti projkeciji bosta prisotna bosta tudi glavna igralca Janez Hočevar - Rifle in Branko Šturbej ter drugi ustvarjalci filma. Šturbej je ob tem dejal: »Zelo sem vesel in ponosen, da je film Astoria restavriran in se vrača med občinstvo. Gotovo je to izjemna gesta in poklon obema velikanoma, Žarku Petanu in Jožetu Pogačniku. Celotna filmska ekipa je bila izjemna. Najbolj mi je ostala v spominu in v srcu zadnja scena z Janezom Hočevarjem - Rifletom, ki je bil pretresljiv v svoji samoti.«

Po besedah Ivana Nedoha iz Slovenske kinoteke so k digitizaciji in digitalnemu restavriranju filma pristopili lani v okviru nacionalnega programa digitizacije in digitalnega restavriranja najbolj ogrožene slovenske filmske dediščine. »Pri filmu Kavarna Astoria je bila za referenčno izbrana ista kopija, kot jo je izbral Jože Pogačnik leta 2012, za proces digitizacije in digitalnega restavriranja pa je bil izbran laboratorij L'Immagine Ritrovata v Bologni. Negativ slike je bil izjemno dobro ohranjen, tako da je digitizirano gradivo v procesu restavriranja omogočalo zelo čisto sliko. Referenčno kopijo so v Bologni telekinirali, zato smo imeli v procesu korekcije barv stalno možnost primerjave in usklajevanja med barvami restavrirane inačice filma, ki naj bi dosegla čim večji približek referenčni kopiji. In tudi je. V procesu so sodelovali tudi svetovalec za sliko Radovan Čok, svetovalec za zvok Julij Zornik in Slovenski filmski arhiv.«