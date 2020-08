Polanskemu ni uspel poskus vrnitve v ameriško filmsko akademijo

Režiserja so izločili tudi iz podelitev francoskih nagrad cezar. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Kultni režiser je po selitvi v Evropo posnel 15 celovečernih filmov. FOTO: Jean-Paul Pelissier/Reuters

Losangeleško sodišče je odločilo, da je bila izključitev Romana Polanskega iz ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti, ki je najbolj znana po podelitvah filmskih nagrad oskar, upravičena. Režiser, obtožen spolnih zlorab, se je namreč na odločitev upravnega odbora akademije pritožil.Štiriinpetdesetčlanski upravni odbor akademije je leta 2018, ko so o b 87-letnem Polanskem, prav tako zaradi obtožb o spolnih napadih, izključili tudi igralca Billa Cosbyja , zapisal, da so se za to potezo odločili, ker je v obeh primerih prišlo do kršitve kodeksa ravnanja. Pri tem je vse člane akademije pozval, naj se držijo visokih etičnih standardov.Polanskega je sodišče spoznalo za krivega, da je leta 1977 spolno občeval s 13-letnico. Preden bi mu lahko izrekli kazen, je odšel v tujino in trenutno živi v Franciji. Kljub temu je bil član prestižne akademije, po pisanju francoske tiskovne agencija AFP, pa je bila odločitev o njegovi izključitvi štiri desetletja po spornem dejanju tudi posledica dogodkov, ki jih je spodbudilo gibanje Jaz tudi.Polanski je vložil pritožbo na odločitev akademije, a jo je sodnicazavrnila. Po njeni presoji je imel upravni odbor razloge za izključitev režiserja, sama odločitev pa po njenih besedah ni izhajala iz kaprice in ni bila arbitrarna. Polanski je sicer v Hollywoodu nezaželena osebnost, v ZDA pa se ne more vrniti, ker ga tam še vedno preganjajo.Po torkovi odločitvi sodišča je odvetnik Polanskega Harland Braun za AFP dejal, da ima režiser težavo z losangeleškim sodstvom, saj naj bi vsi sodniki držali skupaj. »Roman prosi zgolj za pošteno sojenje,« je dodal. Na akademiji pa so dejali, da sodni razplet pozdravljajo: »Veseli nas, da je sodišče potrdilo, da je akademija glede Polanskega postopala pošteno in razumno.«