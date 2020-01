Poraženi Netflix in zmaga klasičnih studiev

34

nominacij za svoje tv in filmske prispevke je prejel Netflix, dobil pa le dva zlata globusa

V vojni drami 1917 igra tudi Benedict Cumberbatch. Foto Universal Pictures

Klasični studii pred pretočnimi kanali

Zmagoslavje Azijcev in solzavi zahvalni govori

Na podelitvi zlatih globusov, ki je potekala v noči z nedelje na ponedeljek po našem času, je za največjega poraženca obveljala pretočna platforma Netflix in z njo režiser Martin Scorsese s filmom Irec, ki je kljub petim nominacijam ostal brez prestižne nagrade.Kazalo je, da bo priljubljena pretočna video platforma Netflix novo sezono filmskih nagrad začela zmagovito. V šestih letih se je iz distribucijskega kanala za pretakanje video vsebin oziroma portala za video na zahtevo preobrazila v mogočno produkcijsko hišo in z izvirno produkcijo zasenčila etablirane ameriške filmske studie. Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, ki podeljuje zlate globuse, je pokimalo filmom v distribuciji Netflixa s 17 nominacijami, izvirne tv-serije, ki jih je produciral Netflix, so bile nominirane še za 17 nagrad. A kljub skupno rekordnim 34 nominacijam je mreža dobila samo dva zlata kipca.Da ni ostala praznih rok, je poskrbela igralka Laura Dern, ki je perfektno odigrala sočutno in borbeno odvetnico, ki se (za dober denar, kakopak) zavzame za Scarlett Johansson, ko se ta ločuje od Adama Driverja v Zgodbi o zakonu, sicer filmu z največ nominacijami.Med najboljšimi igralkami v dramskih tv-serijah je povedla Olivia Colman, ki je v priljubljeni tv-seriji Krona upodobila kraljico Elizabeto II. v srednjih letih.Za Netflix, ki ga je zaradi neupoštevanja pravil o kinematografski distribuciji v Franciji izločil iz tekme za velike nagrade prestižen filmski festival v Cannesu, so ameriške nagrade, kot so zlati globusi, oskarji, emmyji, in britanske bafte pomembne, saj so priznanje v svetu, v katerem vladajo veliki hollywoodski studii, in magnet za zvezdniška imena, ki se tako hitreje odločijo za sodelovanje z njimi. Doslej je tu šlo​ Netflixu precej dobro – z njim so podpisali pogodbo Scorsese in njegova ekipa: De Niro, Pacino, Pesci, pa Adam Driver in Scarlett Johansson, da Anthonyja Hopkinsa in Jonathana Prycea iz Dveh papežev sploh ne omenjamo.Zato razočaranje ob majhnem izkupičku nagrad verjetno ni majhno. Kot da to ne bi bilo dovolj, jih je v govoru zbodel še Jared Harris, glavni igralec v tv-seriji Černobil konkurenčne mreže HBO, ki je prejela nagrado za najboljšo miniserijo in najboljšega stranskega igralca Stellana Skarsgårda. »Sorry, Netflix,« je cinično pripomnil, kar je letelo tudi na pripombo povezovalca prireditve Rickyja Gervaisa, da najboljši igralci delajo za Netflix. Nadaljevanki Černobil in Nasledstvo sta HBO prinesli skupno štiri globuse.Že res, da je z izvirno filmsko produkcijo Netflix izkoristil priložnost in vsebinsko povedel pred Hollywoodom, ki se je ujel v zanko franšiz o superjunakih, a pri zlatih globusih so kljub temu nagradili dobri stari Universal Pictures in njegovo vojno dramo 1917, ki je bila največje presenečenje zlatih globusov. Filmu Sama Mendesa v konkurenci z Ircem, Zgodbo o zakonu, Jokerjem in Bilo je nekoč v Hollywoodu, v napovedih zmage nihče ni namenil pozornosti. A drama, posneta v enem kadru, o dveh mladih vojakih na misiji, ki pred zasedo posvarita tovariše, ujete na sovražnikovem teritoriju, je očarala tuje hollywoodske dopisnike. Tako zelo, da so Mendesu, ki je film grobo zasnoval po dedkovih pripovedih, podelili še nagrado za najboljšo režijo. Mendes je tako z dolgimi nosovi pustil za sabo velikane, kot so Quentin Tarantino, Todd Phillips, Bong Džun Ho in celo veliki Martin Scorsese.Ta je obveljal za največjega poraženca večera. Njegov Irec, ki je na vseh stavnicah kotiral najvišje, ni prejel niti ene nagrade. Glavna zvezda filma Robert De Niro za razliko od kolegov Ala Pacina in Joeja Pescija ni prejel niti nominacije in se je ves večer za mizo v dvorani grenko muzal. Zapovrhu se jim je rogal še voditelj Gervais: »Same legende, ikone so nocoj med nami, Robert De Niro, Al Pacino in mali Joda. Ah, ne, oprostite. To je Joe Pesci.« Scorseseju in njegovi tri ure in pol dolgi mafijski sagi zdaj preostane samo še upanje, da jim bo ameriška akademija bolj naklonjena.Zlati globusi imajo nekoliko zapleteno shemo kategorij. Filmi so razporejeni po žanrih, tako da drame tekmujejo v svoji kategoriji, muzikali ali komedije pa v svoji. Med slednjimi se je ob filmih Moje ime je Dolemite, Zajec Jojo, Nož v hrbet in Rocketman znašel tudi Tarantinov Bilo je nekoč v Hollywoodu in zmagal. Tako kot 1917, ki je prejel še nagrado za najboljšo filmsko glasbo, je Tarantinov hommage zlati dobi Hollywooda končal s tremi zlatimi kipci.Sony Pictures je obveljal za še en klasični studio, ki je pometel s »pretočno produkcijo«. Tarantino je dobil nagrado za scenarij, Brad Pitt pa za stransko vlogo. V nagovoru se je zahvalil soigralcu Leonardu DiCapriu in povedal, da brez njega zdajle ne bi stal na odru. Nato pa v duhu pravega prijateljstva, ki sta ga spletla med snemanjem in se pozna tudi na filmu, dodal: »Jaz bi delil s tabo tisti splav,« misleč na enega od največjih misterijev hollywoodskih filmov, zakaj je moral Jack v Titaniku umreti, ko pa je bilo na vratih ob Kate še toliko prostora.Favorit (tudi za oskarja) in nedvomno eden od najboljših filmov preteklega leta Parazit, ki je bil nominiran v treh kategorijah in na koncu dobil nagrado za najboljši tujejezični film, je prvi južnokorejski film, ki mu je to uspelo. Prav tako je postavila mejnik ameriška igralka kitajskih korenin Awkwafina, ki je z vlogo v filmu The Farewell prva igralka azijskega porekla, ki je zmagala v kategoriji najboljše igralke v muzikalu ali komediji. V moški konkurenci je dobil globus Taron Egerton oziroma Elton John v Rocketmanu.Po pričakovanjih sta med celovečernimi dramami svojo vlogo najbolje odigrala Renée Zellweger kot Judy Garland in Joaquin Phoenix kot Joker, ki je poražencem v svoji kategoriji v uteho dejal: »Vsi vemo, da ni jeb….. najboljšega igralca.« Tom Hanks, ki je nekoč v komediji Ženska liga (A League of Their Own) rekel »ni jokanja v bejzbolu«, se je med predvajanjem izsekov iz svojih filmom raznežil ob pogledu na svojo družino, ki ga je spodbujala v dvorani, ter se med zahvalnim govorom za nagrado za življenjsko delo ves čas boril s solzami.Druga nagrajenka za življenjski prispevek na področju tv-oddaj, Ellen DeGeneres, je spravila občinstvo v solze z duhovitostjo. Najbolj znana lezbijka se je pošalila iz zahvalnih govorov ter se zahvalila možu Marku, »ki mi je skozi to noro potovanje stal ob strani«, in poslala spat svoja (namišljena) otroka, v splošno zabavo vseh prisotnih, zlasti njene življenjske sopotnice Portie de Rossi.