Posekajo nam lahko deset oljk – nasadili jih bomo tisoč

Piše se leto 2021. Na Zahodnem bregu rastejo oljke, ki so tam že tisočletja, oljke, ki imajo imena, oljke, negovane z rokami družin, ki tam kmetujejo že generacije. Celovečerni dokumentarni film Dežela Kanaan je čudovit portret teh družin, predvsem pa njihovega odnosa do zemlje. Kajti »oljka predstavlja nepretrgano vez palestinske skupnosti z njenimi starodavnimi koreninami«, slišimo v filmu. »To je oljkina domovina. Na tej zemlji je avtohtona. Prav kakor mi.«

Pod film, ki bo v okviru Festivala migrantskega filma danes prikazan v Kinodvoru, se podpisujeta ameriška dokumentaristka in raziskovalka National Geographica Maggie Lemere ter producent in glavni protagonist Nasser Abufarha; ta je odraščal med oljčnimi nasadi pri Dženinu, nato odšel v ZDA in tam doktoriral iz antropologije, zatem pa se vrnil na Zahodni breg ter zaradi nasilja in nepravičnosti, ki so jima bili podvrženi tamkajšnji kmetje, vzpostavil kooperativo Canaan Palestine, ki danes pod njegovim budnim očesom povezuje več kot 2400 družinskih kmetij v več kot 50 vaseh.