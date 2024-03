Posilstva kot vojna strategija

V nadaljevanju preberite:

Makedonska predavateljica in režiserka Kumjana Novakova deluje in ustvarja med Skopjem in Sarajevom. V dokumentarcu Tišina razuma razbija tišino o žrtvah posilstev v okolici Foče na meji s Srbijo med vojno v Bosni in Hercegovini. Lani poleti je zanj na Sarajevskem filmskem festivalu prejela nagrado za človekove pravice.