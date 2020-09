Poslovil se je češki režiser Jiři Menzel

Prepovedani Škrjančki na vrvici

Z ženo na filmskem festivalu v Berlinu leta 2007. FOTO: John Macdougall/AFP

, eden od vodilnih režiserjev in igralcev češkoslovaškega novega vala, se je proslavil že leta 1967, ko je dobil tujejezičnega oskarja za komično dramo Strogo nadzorovani vlaki. Znameniti filmar je ta konec tedna umrl v 83. letu starosti, novico je po facebooku sporočila njegova soproga Olga. »Najdražji Jiřka, zahvaljujem se ti za sleherni dan, ki sem ga lahko preživela s teboj. Vsak je bil izjemen. Hvaležna sem tudi za minula tri leta, ne glede na to, kako težka so bila,« je zapisala.Leta 2017 je namreč prestal hudo operacijo možganov in odtlej ga je bilo po poročanju BBC le redko videti v javnosti. Huda bolezen je po besedahnaposled vzela tudi njegovo življenje. Umrl je v Pragi, okrožen z najbližjimi.Jiři Menzel se je rodil 23. februarja 1938 v Pragi kot sin pisatelja otroških knjig. Študiral je režijo na šoli za film in televizijo, po diplomi leta 1962 pa se je skupaj s slovitimuveljavil kot eden vodilnih češkoslovaških režiserjev.Drama Strogo nadzorovani vlaki je nastala po romanu češkega pisatelja; režiser in pisatelj, ki sta skupaj napisala scenarij za ta film, sta tudi sicer veliko sodelovala, med drugim pri Škrjančkih na vrvici iz leta 1969. Film o ljudeh, ki so bili prisiljeni delati v prevzgojnem kampu, je tedanja komunistična oblast prepovedala, leta 1990 pa so ga prikazali na Berlinskem filmskem festivalu, kjer je prejel zlatega medveda.Menzel je dobil še eno nominacijo za oskarja, in sicer leta 1987 za film z angleškim naslovom My Sweet Little Village. Kot režiser se je podpisal pod približno 30 filmskih projektov, med zadnjimi prepoznavnimi je bil Stregel sem angleškemu kralju (2006), kot igralec pa je nanizal okoli 80 vlog, večinoma v domačih produkcijah.