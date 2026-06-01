    Umrla je z oskarjem nagrajena montažerka Vojne zvezd

    Marcia Lucas, ki je bila do leta 1983 poročena z Georgeem Lucasom in je sodelovala pri več filmih Martina Scorseseja, je umrla zaradi raka v starosti 80 let.
    Marcia Lucas si je oskarja za montažo Vojne zvezd delila s somontažerjema Richardom Chewom in Paulom Hirschem. FOTO: starwars.com
    S. I.
    1. 6. 2026 | 08:35
    1. 6. 2026 | 09:02
    Marcia Lucas, ki je osvojila oskarja kot montažerka filma Vojna zvezd iz leta 1977 in je bila del skupine pionirskih montažerk, ki so bile ključne za obdobje novega Hollywooda v filmu, je umrla v starosti 80 let, poroča britanski časnik Guardian. Lucasova, ki je bila od leta 1969 do 1983 poročena z ustvarjalcem Vojne zvezd Georgeem Lucasom, je v sredo umrla zaradi metastatskega raka, je v elektronskem sporočilu za ameriško tiskovno agencijo Associated Press sporočila njena odvetnica Deidre Von Rock. Umrla je doma v mestu Rancho Mirage v Kaliforniji, obkrožena z najdražjimi, je še povedala Von Rockova.

    Ustvarjalec Vojne zvezd praznuje 80 let

    »Njen vpliv na film je neizbrisen, a tisti, ki so jo najbolje poznali, se bodo spominjali, kako je življenje naredila bolj živo, bolj lepo, bolj zabavno in bolj polno ljubezni,« je zapisano v družinski izjavi. »Njeno delo je bilo znano po čustveni inteligenci, ritmu in človečnosti – redki sposobnosti, da najde resnico prizora in na platno vnese srce, zagon in jasnost.«

    Pokloni prijateljev in sodelavcev

    Lucasfilm, podjetje, ki ga je ustanovil njen bivši mož, se ji je v soboto poklonilo in izrazilo »globoko žalost« zaradi njene smrti.

    Mark Hamill, ki je v filmih iz franšize Vojna zvezd igral Luka Skywalkerja, se je Lucasove spominjal kot »ne le nadarjene, inovativne umetnice, ampak tudi resnično prijetne osebe. Pametne, zabavne in preprosto zabavne. Na srečo njen spomin živi in ​​je ne bomo nikoli nehali pogrešati.«

    Marcia Lucas (1945–2026) se je v Hollywoodu uveljavila kot inovativna montažerka. FOTO: IMDb
    Marcia in George sta se spoznala, ko je bila pomočnica montažerja pri dokumentarcu Potovanje v Pacifik, pri katerem je delal kot študent filma. Kmalu zatem sta se zaročila.

    Zmontirala je njegova predvojnozvezdna filma THX 1138 in Ameriški grafiti – slednji ji je prinesel prvo nominacijo za oskarja za montažo, skupaj z mentorico Verno Fields.

    Neopevana junakinja Vojne zvezd

    Marcia je veljala za neopevano junakinjo Vojne zvezd zaradi njenega velikega vpliva na Georgea, vključno s tem, da ga je prepričala, da bi moral jedijski mojster Obi-Wan Kenobi, ki ga je igral Alec Guinness, umreti v mečevalskem dvoboju s temnim lordom Darthom Vaderjem in postati duhovni vodnik mladega Luka Skywalkerja, piše Guardian.

    Prav tako je morala razumeti ogromno količino surovih posnetkov, ki bi bili v napačnih rokah lahko popolna zmešnjava, vključno s klimaktičnim napadom upornikov na Zvezdo smrti.

    Marcia je bila Georgeevo skrivno orožje. FOTO: Julian Wasser/The LIFE Images Collection via G
    »Bilo je izjemno zapleteno: imeli smo 12.000 metrov filma z dialogi pilotov, ki govorijo to in ono,« je povedal George Lucas v intervjuju za revijo Rolling Stone nekaj mesecev po izidu filma. »In vse to je morala prečistiti in vključiti vse boje. Nihče še ni poskušal vpletati dejanske zgodbe v boj, mi pa smo poskušali storiti prav to.«

    Mark Hamill se je leta 2005 poklonil njenemu vplivu na franšizo Vojna zvezd: »Bila je resnična toplina in srce teh filmov, tista dobra oseba, s katero se je (George) lahko pogovarjal, si izmenjeval ideje in ki mu je povedala, kdaj se moti.« Lucasova je leta 1978 za svoje delo pri originalni Vojni zvezd osvojila oskarja za montažo, skupaj s somontažerjema Paulom Hirschem in Richardom Chewom.

    Zasedba Vojne zvezd ob 20. obletnici prvega filma iz franšize: avtor George Lucas (v sredini) s Carrie Fisher in Markom Hamillom ter filmskimi junaki Darthom Vaderjem, robotoma C-3PO in R2D2 ter Chewbacco. FOTO: Reuters
    Onkraj Georgea Lucasa

    Da bi jo jemali resno, je Marcia Lucas začela montirati filme drugih filmskih ustvarjalcev. »Če montiram za svojega moža, bodo mislili, da George pusti svoji ženi, da se igra v montažni sobi,« je nekoč dejala.

    Med montažo Vojne zvezd je montirala film Martina Scorseseja iz leta 1974 Alice ne živi več tukaj, pa tudi njegova klasična filma Taksist (1976) in New York, New York (1977).

    Vplivala je tudi na film Indiana Jones in lov za izgubljenim zakladom iz leta 1981, ko je moški ekipi filma z Georgeem in režiserjem Stevenom Spielbergom na čelu pojasnila, da je treba Marion, simpatijo Indiane Jonesa, na koncu prikazati živo in zdravo, saj se v prvem rezu filma po precej srhljivem koncu nacistov ni več pojavila. »Rekla sem: 'Nočem pustiti Marion na cedilu ...' Film jo je potreboval. Potreboval je tisti mali zaključek,« je dejala.

    Marcia Lucas je poskrbela, da je Marion (Karen Allen) v Indiani Jonesu in lovu za izgubljenim zakladom dobila svoj zaključek. FOTO: Lucasfilm/Paramount
    Marcia Lucas je leta 1983 montirala film Vojna zvezd: Jedijeva vrnitev s Seanom Bartonom in Duwaynom Dunhamom, vendar se je njen zakon z Georgeem takrat že končal, piše Guardian. Njuna ločitev je na Georgeevo željo ostala skrivnost, dokler ni film izšel. Pozneje povedala, da je čutila, da je Georgeeva obsedenost z delom končala njun zakon.

    »Čutila sem, da sva trdo garala, se borila, delala osem dni na teden, 25 ur na dan,« je povedala novinarju in kritiku Petru Biskindu za njegovo knjigo Easy Riders, Raging Bull iz leta 1997. »Želela sem se ustaviti in uživati v življenju. Želela sem si veselja. George pa preprosto ni imel takšnih želja.«

    »Ko sva zaključevala Jedijevo vrnitev, mi je George rekel, da se mu zdim precej dobra montažerka. Mislim, da je bilo to edinkrat, ko me je pohvalil v 16 letih, kar sva bila skupaj,« je še dejala Marcia.

    Ustvarjalka v moškem svetu

    Montažerka je bila v tistem času eden redkih višjih kreativnih položajev, na katerem se je ženska lahko uveljavila v Hollywoodu. Marcia je bila ena od žensk, ki so razumele delo pretežno moških režiserjev t. i. novega Hollywooda od poznih šestdesetih do zgodnjih osemdesetih let dvajsetega stoletja, vključno z Dede Allen, montažerko filmov Bonnie in Clyde ter Pasje popoldne, Verno Fields, montažerko filmov Papirnati mesec in Žrelo; in Thelmo Schoonmaker, ki je montirala vse Scorsesejeve filme od Pobesnelega bika iz leta 1980 naprej.

    Marcia z Georgeem po osvojitvi oskarja za montažo za Vojno zvezd. FOTO: neznani avtor/AP
    Kmalu po ločitvi od Georgea se je Marcia poročila s Tomom Rodriguesom, vodjo produkcije, ki je delal na (Georgeevem) filmskem ranču Skywalker; ločila sta se leta 1993.

    Z novim tisočletjem se je Marcia Lucas umaknila iz montaže in produkcije, piše Guardian, čeprav je še naprej imela osebne interese v svetu Vojne zvezd. V intervjuju z J. W. Rinzlerjem leta 2021 je ostro kritizirala novejše filme Vojne zvezd: »Luke se razkroji. Ubili so Hana Sola. Ubili so Luka Skywalkerja. Nimajo več princese Leie. In vsako leto izstreljujejo filme ... zgodbe so grozne. Preprosto grozne. Grozne. Lahko me citirate.«

