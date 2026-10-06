Povsem nova zgodba, ki presega žanr

Ena od večjih kinouspešnic te jeseni je nov film Nevidno zlo v režiji Zacha Creggerja, ki pa ni predelava videoigre ali navezava na prejšnje filme z Millo Jovovich, temveč je nekaj novega, strašljivega in inovativnega. Kako je to mogoče? Nevidno zlo oziroma Resident Evil je največja franšiza iz žanra grozljivk, saj obsega videoigre, filme, serije, knjige in stripe. Leta 1996 smo dobili prvo igro za originalni playstation in ta je s petimi milijoni prodanih ploščkov ena od vodilnih na platformi. Ta uspeh je še bolj navdušujoč, ker je zaradi strašljive narave igra imela bolj omejen nabor kupcev kot denimo dirkaške igre ali Tomb Raider. Igra je bila res strašljiva. Razvijalec Capcom je z njo uvedel nov način igranja tretjeosebne igre, kjer s premikanjem levo in desno obračamo vidno polje, ...