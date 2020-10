Poziv filmarjev, naj država spoštuje zakone

S predvajanjem kratkega avtobiografskega filma Kdo je ustavil slovenski film? so slovenski filmarji danes v kinodvorani kina Komuna, kjer poteka okrnjena različica letošnjega Slovenskega filmskega festivala, predstavili odgovor na zastavljeno vprašanje in tegobe, s katerimi se srečujejo zadnjih devet mesecev.Filmarji so strnili svoje zahteve v tri alineje. Zahtevajo sprostitev denarnega toka, da bo lahko Slovenski filmski center normalno in avtonomno deloval, izpolnjeval pogodbene obveznosti in opravljal svoje naloge. Zahtevajo debirokratizacijo filmskega ustvarjanja in njenega financiranja. Zahtevajo tudi povečanje sredstev za filmsko ...