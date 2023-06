Praznik igralk, igralcev in njihovih stvaritev

Pred (skoraj) obnovljenim kranjskim kinom Mojkino se je v soboto zvečer v sproščenem vzdušju trlo obrazov, ki jih poznamo iz tv-serij in filmov, s katerimi smo odrasli. Mednarodno uveljavljeni igralec Predrag Miki Manojlović se je razveselil kolegov igralcev Špele Rozin in Borisa Cavazze, ki je prišel s Ksenijo Benedetti, tam so bili nagrajenci Jurij Zrnec, Tina Vrbnjak, Jure Henigman, Gregor Zorc, Vesna Pernarčič in drugi.

Krafft je edini festival v širši regiji, ki je osredotočen na igralsko umetnost znotraj avdiovizualnega področja, je povedal predsednik festivala Branko Završan. »Po filmsko bi rekel, da letos tečemo tretji krog,« je z nasmeškom dodal in kot mojster ceremonije spret­no krmaril prireditev. Festival je odprla predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v nagovoru med drugim pohvalila brezplačne projekcije za mlade, ki jim festival Krafft s tem »odpira vrata v svet filma in krepi izobrazbo prihodnjih rodov filmskega občinstva«. Podelitve nagrad sta se udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je prišla s svetovalcem Lenartom Kučićem, in župan mesta Kranj Matjaž Rakovec.

Predsednik festivala Branko Završan in Špela Rozin, prejemnica nagrade Ite Rine za življenjsko delo FOTO: Primož Pičulin

Najprej so podelili igralske nagrade za veliki plan. Tina Vrbnjak jo je ­dobila za vlogo Klavdije Jaklič v seriji na Voyo ­Gospod profesor, Jure Henigman za ­vlogo profesorja Sama Demšarja v tej seriji. Kolegi so nagradili tudi igralski ansambel filma Orkester Matevža Luzarja, v imenu soigralcev sta jo prevzela Gregor Zorc in Vesna Pernarčič. Igralsko nagrado glas risanke je prejel Jurij Zrnec, ki se je v govoru zahvalil vsem mamam, brez katerih svet ne bi bil tako pravljičen, priznanje kontraplan pa je prejela Ana Lampret za predano in ­strastno delo v Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI).

Dolg aplavz za dobitnika nagrade Ite Rine

V dvorani je vladalo iskreno navdušenje ob stanovskih nagradah, posebno dolg aplavz sta pričakovano požela ­dobitnika nagrade Ite Rine za ­življenjsko delo Špela Rozin in Boris Cavazza, z ­videoprojekcijo smo se spomnili njunih najbolj ikoničnih igralskih stvaritev.

Igralec Miki Manojlović z Borisom Cavazzo, prejemnikom igralske nagrade Ite Rine za življenjsko delo FOTO: Primož Pičulin

Miki Manojlović, ki je bil tudi glavni selektor tokratnega festivala (širok predizbor filmov je naredil igralec in voditelj Toni Cahunek), je prejel posebno nagrado častna kranjska lilija ali zlato jabolko za življenjsko delo.

Kot je dejal, ga je pritegnila k sodelovanju prav tema festivala, komunikacija med igralcem in režiserjem. Festival se je namreč začel z mojstrskim tečajem za igralce, ki je potekal v Stolpu Škrlovec. »Presenečen sem nad strokovnostjo festivala in bogatim programom, ki ni žanrsko opredeljen, se pa osredotoča na vrhunske igralske kreacije,« je dejal Manojlović

Direktorica festivala Maja Sever je povedala, da igralce čaka posebna delavnica, ki jo bo vodila direktorica kastinga Nathalie Chéron, ki sodeluje z režiserjem Lucom Bessonom (pa tudi z Ethanom Hawkom in Clivom Ownom), izvirno metodo dela z igralci bosta predstavila tudi režiserja Davide Del Degan in Ivan Gergolet, ki se bo na festivalu predstavil s filmom Mož brez krivde, v katerem igra glavno vlogo prav Branko Završan.

Od številnih filmov, ki nas čakajo v tem tednu, bo 15. junija v Prešernovem gledališču Kranj premierno predstavljen filmski portret igralca Petra Musevskega Pero (Vertigo), ki ga je posnel njegov dolgoletni prijatelj, režiser ­Damjan Kozole.