Erotični Kino Sloga se vrača, pa čeprav le za en večer: vstopnic skoraj ni več

Festival erotičnega filma slovenskemu občinstvu predstavlja kultne klasike. V dvanajstih letih delovanja program ni bil nikoli tarča moralističnih napadov.

Na predvečer valentinovega se bo ljubljanski Kinodvor že tradicionalno začasno prelevil v predhodnika, Kino Sloga, kultni kinematograf, ki je bil specializiran za prikazovanje erotičnih filmov. Tokratna edicija programa ​Kinosloga Retrosex, ki vrača na veliko platno tri kultne erotične filme iz šestdesetih in sedemdesetih let, je domala razprodana. Kuratorka programa Maša Peče, ki vsako leto pripravi izbor filmov, je pri selekciji pozorna na več dejavnikov. »Erotični film je široka kategorija, ki vključuje tako kratke eksperimentalne, avantgardne filme in takšne, ki so jih nekoč snemali za zasebne zabave, pa tudi čisto običajne drame, ki so zaradi prikazovanja golote in spolnosti postale del zgodovine seks filma, predvsem pa seksploatacijske filme ter mehko in trdo pornografijo. Vsako ...