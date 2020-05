Prikriti plameni: Skrivnosti in laži izza popolnih pročelij

Foto Hulu

Nihče ne vidi barve kože ...

Little Fires Everywhere

Avtorica serije: Liz Tigelaar (Bratje in sestre, Nekoč pred davnimi časi) po romanu Celeste Ng za mrežo Hulu.

Žanr: drama

Igrajo: Reese Witherspoon, Kerry Washington, Rosemarie DeWitt, Lexi Underwood, Joshua Jackson, Megan Stott

Leto nastanka: 2020

Število sezon: miniserija z osmimi deli

Kje jo najdete: Amazon Prime

Podobne serije: Male laži (Big Little Lies, 2017–2019), Gospa Amerika (Mrs. America, 2020), The Morning Show (2019–)



Drugačen konec kot v knjigi

Shaker Heights je idilično naselje, v katerem so vse hiše urejene in je predpisana celo višina trave pred njimi. Družina Richardson je ena od družin v mestu, ki bi jo lahko uporabili kot oglas za popolno družino. Oče Bill je resen odvetnik, mama Elena vzdržuje popolno gospodinjstvo in dela za lokalni časnik, štirje otroci so vzor dobre vzgoje. Vsaj tako je bilo videti lani. Letos je njihova hiša v plamenih. Požig, pravijo gasilci, ki se je začel s kopico majhnih plamenov. In najmlajša hči, Izzy, je izginila …Tak je začetek serijeoziroma knjige, po kateri je serija nastala. Povod za dogajanje, ki je kulminiralo v požaru, je bil prihod umetnice Mie in njene najstniške hčerke Pearl. Elena, ki o sebi rada misli, da je dobrotnica, ki podpira manj srečne na tem svetu, ji za majhno najemnino odda drugo, manjšo hišo, katere lastnica je. Ko ugotovi, da Mia opravlja vsakovrstna priložnostna dela, da financira svojo umetnost, ji – kot misli ona, prijazno, kot pa je videti, pokroviteljsko – ponudi plačilo za pomoč pri gospodinjskih opravilih v hiši Richardsonovih. Mia najprej zavrne, nato pa sprejme, in ko se Moody, mlajši Richardsonov sin, zagleda v Pearl in jo začne vabiti k sebi domov, hkrati pa najmlajša Elenina hči Izzy v Mii vidi vzornico, se njihova življenja usodno prepletejo.Vlogo Elene je za serijo prevzela, vlogo Mie pa, obe sta tudi izvršni producentki serije, ki je svojo zgodbo našla v romanu(njen priimek se izgovori Ing) iz leta 2017. Roman Prikriti plameni, ki je od letos preveden tudi v slovenščino, je zgodba o privilegijih, rasizmu in predvsem materinstvu. Poleg obeh mam, Elene in Mie, so tu še neželene najstniške nosečnosti in zgodba Mijine azijske sodelavke Bebe, ki je zapustila svojega dojenčka. Deklico sta potem sprejela Elenina belopolta prijatelja in sprožila postopek posvojitve, a Bebe je zdaj uredila svoje življenje in bi rada punčko nazaj.Tako si nasproti stopita narava in družba, revna biološka mama proti premožni rejniški družini, že Celeste Ng pa je v svojo zgodbo vključila še temo rase in pogosto prikritega rasizma. »Srečo imamo. Nihče ne vidi barve kože tukaj,« reče Elenina hči Lexie v knjigi. In misli, da je to res, ker ima sama temnopoltega fanta in njeni starši ne opletajo z rasističnimi izjavami. A azijska Američanka Celeste Ng skuša povedati, da smo vedno polni rasnih in kulturnih predsodkov, čeprav se jih sami ne zavedamo, medtem ko jih pri drugih vidimo precej jasno. Ko v knjigi Elenino prijateljico vprašajo, kako bo poskrbela, da bo njena azijska posvojenka »ostala povezana s svojo rodno kulturo«, po daljšem premisleku odgovori, da je kitajska restavracija ena njihovih najljubših. In da sta ji z možem za igračo izbrala pando, ker da vedno izbirata igrače, narejene na Kitajskem.Reese Witherspoon in Kerry Washington sta šli v seriji še korak dlje, Mio, ki je v knjigi belka, sta spremenili v črnko in tako vsakemu Eleninemu in Mijinemu soočenju dodali še eno dimenzijo. »Vedeli sva, da knjiga izjemno poudarja identiteto in kako ta vpliva na razmerja, na to, kako razmišljaš o sebi, svoji seksualnosti, razredu, svoji geografiji in kako to vpliva na to, kakšen roditelj si, kako sklepaš prijateljstva, kako deluješ v svetu. Tako da je še en odtenek kompleksnosti z dodatkom rase res nekaj močnega,« pravi Kerry Washington. Obe, Reese in Kerry, si želita, da bi ljudi spodbudili k temu, da bi govorili o seriji in temah v njej. Še en razlog, da se bo to zgodilo, je dejstvo, da sta nekoliko spremenili konec. Inteligentna zabava, je bil sklep večine kritikov, ki pa so se strinjali, da seriji manjka kanček subtilnosti, ki je ena od odlik pisanja Celeste Ng.