FOTO:Primatologinja Jane Goodall že 60 let s šimpanzi

Leta 1960 se je takrat šestindvajsetletna Britanka Jane Goodall odpravila v porečje reke Gombe v današnji Tanzaniji preučevat šimpanze v njihovem naravnem okolju. Zdaj pa je posnela dokumentarni film z naslovom Upanje, ki bo v sredo, 22. aprila, prikazan na programu National Geograhic. Spregovorila je ekskluzivno za Vikend.Ste človek, ki je stalno v stiku z naravo, živalmi, in nekdo, ki širi upanje po svetu vse življenje. Kaj v teh časih sporočate s filmom Upanje?Mnogi, ki so videli dokumentarec, pravijo, da jim največ upanja vlije dejstvo, da sem v življenju prebrodila toliko težav, zato so opogumljeni, da se tudi sami ...