Psihiater je postal filmski režiser z natančnimi diagnozami

Stefan Komandarev, bolgarski režiser s pestro poklicno zgodovino, je letošnji glavni nagrajenec filmskega festivala v Karlovih Varih. Nagrado je prejel za svoj osmi celovečerec Blagine lekcije. Pripoveduje o učiteljici, ki v telefonski prevari izgubi svoje življenjske prihranke. Ob življenjski polomiji se vendarle nečesa nauči – tudi sama postane prevarantka. Režiser je imel ob snemanju filma, ki je nastal v bolgarsko-nemški koprodukciji, v mislih generacijo svojih staršev, ki so bili najprej izpostavljeni socialističnemu eksperimentu, potem pa jih je doletel še grob prehod v kapitalizem.

Komandarev, letnik 1966, je tudi letošnji prejemnik nagrade Darka Bratine, ki jo podeljujejo na festivali Poklon viziji. Oktobra se bo kot nagrajenec tudi udeležil čezmejnega festivala, ki se v organizaciji goriškega Kinoateljeja odvija v Gorici, Novi Gorici, Ljubljani, Vidmu, Trstu, Izoli in Špetru.

Bolgarski rekord

Komandarev je eden najbolj mednarodno prepoznavnih in nagrajenih sodobnih bolgarskih cineastov. Ima dober nos za razumevanje družbenih protislovij.Deluje kot režiser, producent in scenarist. Rodil se je v Sofiji, tedaj prestolnici komunistične Ljudske republike Bolgarije. Njegova poklicna in izobraževalna pot pa nikakor ni bila premočrtna. Študiral je medicino, potem je specializiral psihiatrijo. Nekaj let je kot psihiater delal na pediatrični kliniki. Po štirih letih kliničnega dela se je vpisal na študij režije in ga končal leta 1998. Na začetku stoletja je ustanovil lastno produkcijsko hišo Argo Film. Naprej je snemal reklame in glasbene video spote, prvi celovečerec Pasje zavetišče nosi letnico 2001. Pod okriljem produckijske hiše Argo film je posnel vrsto mednarodno nagrajenih igranih in dokumentarnih filmov, med katerimi je največji uspeh dosegel film Svet je velik in rešitev se skriva za vogalom. Film, ki je nastal tudi v slovenski koprodukciji, glavno vlogo v njem pa je odigral srbski igralec Miki Manojlović, je Ameriška filmska akademija uvrstila v ožji izbor za tujejezičnega oskarja. Podrl pa je tudi bolgarski rekord, saj je bil distribuiran kar v 93 držav.

Film Blagine lekcije pripoveduje o učiteljici, ki v telefonski prevari izgubi svoje življenjske prihranke. Foto Promocijsko Gradivo

V zadnjih letih se je posvetil snovanju »bolgarske trilogije«, filmov o družbeni neenakosti in moralnih dilemah, ki pestijo Bolgarijo in širšo Evropo. V sklopu trilogije sta nastala celovečerca Posoki (Smeri, 2017) in V krag (Krogi, 2019), nagrajena drama Blagine lekcije je zadnji del trilogije. Kot režiser ne diagnosticira stanja posameznika, pač pa je njegov pacient družba kot celota. Ta družba je lahko Bolgarija, a enake diagnoze bi lahko postavil tudi za druge evropske (in neevropske) države.