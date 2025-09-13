Razgaljanje uporne duše, ujete v izmučenem telesu

V nadaljevanju preberite:

Forug Farohzad je nekoč dejala, da poezijo spoštuje, »prav kakor verniki spoštujejo vero«, v začetku šestdesetih pa je delovala tudi kot filmska ustvarjalka. V teheranskem studiu pisatelja in filmskega režiserja Ebrahima Golestana je bila sprva zadolžena za prelaganje papirjev in oglašanje na telefon, leta 1962 pa je v leprozoriju blizu Tabriza posnela svoj prvi in edini film. Ta v prikaz vsakdana bolnikov spretno vpeljuje odlomke iz Korana, Biblije in avtoričinih lastnih pesmi, ob tem pa je močno vplival na razvoj iranskega umetniškega filma, pri njem se je navdihoval tudi Abbas Kiarostami.