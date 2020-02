Različne plati surove realnosti

S projekcijo filmske priredbe romana My Salinger Year (Moje Salingerjevo leto) scenarista in režiserja Philippa Falardeauja se je sinoči v Berlinu začel 70. mednarodni filmski festival. Zgodba pripoveduje o mladi pesnici, igra jo Margaret Qualley, ki se zaposli pri literarni agentki (Sigourney Weaver) in je zadolžena za odgovarjanje na pošto znanemu pisatelju J. D. Salingerju.V enajstih dneh bodo v nemški prestolnici prikazali 340 filmov, 18 jih tekmuje za medvede. Pod novim vodstvom – po 18 letih vodenja Dietra Kosslicka sta letos prvič na čelu festivala umetniški vodja Carlo Chatrian, ki je to funkcijo prej opravljal na ...