Rekorno zanimanje za vstopnice, kmalu premiera Belo se pere na 90

Tudi 31. Sarajevo Film Festival je odprl film domačega režiserja, Paviljon Dina Mustafića. Gre za črno komedijo o stanovalcih v domu za ostarele, ki se po dolgih letih zlorab in poniževanja združijo in se odločijo za oborožen upor. Prikazali so ga tako v Open airu kot na svečani slovesnosti v Narodnem gledališču, skupaj ga je videlo okrog šest tisoč ljudi. Kot je dejal direktor festivala Jovan Marjanović, je letos zanimanje za vstopnice rekordno, najhitreje so pošle za filme regionalnih avtorjev, ki bodo na ogled v programu Open air.

Predzadnji dan festivala bo tako na platnu kina pod zvezdami Stari grad svetovno premiero doživel tudi film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika. V tekmovalnem programu se bo za srce Sarajeva potegovalo 50 filmov. Po besedah dolgoletne selektorice igranega programa Elme Tataragić bomo med devetimi izbranimi celovečernimi filmi našli »dinamično mešanico drznih pripovedi, vizualnih inovacij in svežih perspektiv«.

V tekmi za srca Sarajeva je letos 50 filmov, enega bodo prikazali zunaj konkurence. FOTO: Elvis Barukčić/AFP

Med njimi so prepoznavni avtorji, kot so srbska režiserka Ivana Mladenović, bosansko-hercegovski avtor Srđan Vuletić in srbski režiser Vladimir Tagić, pa tudi šest debitantskih filmov, med njimi prvenec slovenske režiserke Katarine Bogdanović - Kukle Fantasy, ki ga bodo prikazali jutri. V tekmovalnem programu sta še dve slovenski manjšinski koprodukciji, Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić in Veter, govori z mano srbskega avtorja Stefana Dorđevića.

Mojstrski tečaji filmskih avtorjev

Mednarodni žiriji bo predsedoval ukrajinski režiser in scenarist Sergej Loznica, člani pa so še nova direktorica berlinskega festivala Tricia Tuttle, srbski igralec Dragan Mićanović, bosansko-nizozemska avtorica Ena Sendijarević in romunski režiser Emanuel Pârvu, lanski zmagovalec sarajevskega festivala.

Za najboljši dokumentarni film se bo v selekciji Rade Šešić potegovalo 12 celovečernih in osem kratkih filmov, zunaj konkurence pa bo posebno projekcijo doživel dokumentarni film OHO Damjana Kozoleta, ki z doslej še nevidenimi posnetki in dokumenti ponuja celosten vpogled v ideje in ustvarjanje avantgardne umetniške skupine OHO.

»Steber tekmovalnih programov so letos žanrsko raznoliki filmi, ki presegajo nacionalne meje,« pravi Izeta Građević, kreativna direktorica festivala. FOTO: Primož Korošec

Med najbolj obiskanimi dogodki so gotovo tako imenovani mojstrski tečaji filmskih avtorjev. Tako bo jutri v Bosanskem kulturnem domu o svojem ustvarjanju govoril italijanski cineast Paolo Sorrentino (ki je za film Neskončna lepota leta 2014 prejel tujejezičnega oskarja), na festivalu so mu posvetili obsežno retrospektivo v sekciji Posvečeno.

Sledili mu bodo mehiški režiser Michel Franco, igralec Ray Winstone, nato pa še posebni gost festivala, ruski režiser Ilija Hržanovski, ki se bo prav tako predstavil v sekciji Posvečeno. Predzadnji festivalski dan bo svoje izkušnje delil najverjetneje najbolj pričakovani zvezdnik festivala Willem Dafoe (Vod smrti, Zadnja Kristusova skušnjava).

Po 25 letih se v mesto ob Miljacki vrača legendarni igralec Willem Dafoe, štirikratni nominiranec za oskarja. Za prispevek k filmski umetnosti bo prejel nagrado srce Sarajeva. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Med filmi s slovensko udeležbo bomo lahko videli tudi nagrajeni celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica, slovensko manjšinsko koprodukcijo Upon Sunrise srbskega režiserja Stefana Ivančića, otroško igrano serijo Smrdljivc režiserja Filipa Jembriha Jandrasa, dokumentarno-igrani film Fiume o morte! (Reka ali smrt!) hrvaškega avtorja Igorja Bezinovića, slovensko manjšinsko koprodukcijo Osemdeset plus srbskega režiserja Želimirja Žilnika in Izgubljeno sanjsko moštvo hrvaškega avtorja Jureta Pavlovića. V koprodukcijsko tržnico so letos izbrali projekt Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urše Menart, Kukla pa je med člani mentorske ekipe za Talents Sarajevo.