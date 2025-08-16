  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Film & TV

    Rekorno zanimanje za vstopnice, kmalu premiera Belo se pere na 90

    Najhitreje so pošle vstopnice za filme regionalnih avtorjev, ki bodo na ogled v programu Open air. Podelitev nagrad srce Sarajeva v prihodnjih dneh.
    V Sarajevu se je včeraj začel največji filmski festival v jugovzhodni Evropi. FOTO: Amel Emrić/ Reuters
    Galerija
    V Sarajevu se je včeraj začel največji filmski festival v jugovzhodni Evropi. FOTO: Amel Emrić/ Reuters
    Vesna Milek
    16. 8. 2025 | 13:25
    16. 8. 2025 | 13:25
    4:35
    A+A-

    Tudi 31. Sarajevo Film Festival je odprl film domačega režiserja, Paviljon Dina Mustafića. Gre za črno komedijo o stanovalcih v domu za ostarele, ki se po dolgih letih zlorab in poniževanja združijo in se odločijo za oborožen upor. Prikazali so ga tako v Open airu kot na svečani slovesnosti v Narodnem gledališču, skupaj ga je videlo okrog šest tisoč ljudi. Kot je dejal direktor festivala Jovan Marjanović, je letos zanimanje za vstopnice rekordno, najhitreje so pošle za filme regionalnih avtorjev, ki bodo na ogled v programu Open air.

    image_alt
    V Sarajevu bodo premierno prali na 90

    Predzadnji dan festivala bo tako na platnu kina pod zvezdami Stari grad svetovno premiero doživel tudi film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika. V tekmovalnem programu se bo za srce Sarajeva potegovalo 50 filmov. Po besedah dolgoletne selektorice igranega programa Elme Tataragić bomo med devetimi izbranimi celovečernimi filmi našli »dinamično mešanico drznih pripovedi, vizualnih inovacij in svežih perspektiv«.

    V tekmi za srca Sarajeva je letos 50 filmov, enega bodo prikazali zunaj konkurence. FOTO: Elvis Barukčić/AFP
    V tekmi za srca Sarajeva je letos 50 filmov, enega bodo prikazali zunaj konkurence. FOTO: Elvis Barukčić/AFP

    Med njimi so prepoznavni avtorji, kot so srbska režiserka Ivana Mladenović, bosansko-hercegovski avtor Srđan Vuletić in srbski režiser Vladimir Tagić, pa tudi šest debitantskih filmov, med njimi prvenec slovenske režiserke Katarine Bogdanović - Kukle Fantasy, ki ga bodo prikazali jutri. V tekmovalnem programu sta še dve slovenski manjšinski koprodukciji, Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić in Veter, govori z mano srbskega avtorja Stefana Dorđevića.

    Mojstrski tečaji filmskih avtorjev

    Mednarodni žiriji bo predsedoval ukrajinski režiser in scenarist Sergej Loznica, člani pa so še nova direktorica berlinskega festivala Tricia Tuttle, srbski igralec Dragan Mićanović, bosansko-nizozemska avtorica Ena Sendijarević in romunski režiser Emanuel Pârvu, lanski zmagovalec sarajevskega festivala.

    Za najboljši dokumentarni film se bo v selekciji Rade Šešić potegovalo 12 celovečernih in osem kratkih filmov, zunaj konkurence pa bo posebno projekcijo doživel dokumentarni film OHO Damjana Kozoleta, ki z doslej še nevidenimi posnetki in dokumenti ponuja celosten vpogled v ideje in ustvarjanje avantgardne umetniške skupine OHO.

    »Steber tekmovalnih programov so letos žanrsko raznoliki filmi, ki presegajo nacionalne meje,« pravi Izeta Građević, kreativna direktorica festivala. FOTO: Primož Korošec
    »Steber tekmovalnih programov so letos žanrsko raznoliki filmi, ki presegajo nacionalne meje,« pravi Izeta Građević, kreativna direktorica festivala. FOTO: Primož Korošec

    Med najbolj obiskanimi dogodki so gotovo tako imenovani mojstrski tečaji filmskih avtorjev. Tako bo jutri v Bosanskem kulturnem domu o svojem ustvarjanju govoril italijanski cineast Paolo Sorrentino (ki je za film Neskončna lepota leta 2014 prejel tujejezičnega oskarja), na festivalu so mu posvetili obsežno retrospektivo v sekciji Posvečeno.

    Sledili mu bodo mehiški režiser Michel Franco, igralec Ray Winstone, nato pa še posebni gost festivala, ruski režiser Ilija Hržanovski, ki se bo prav tako predstavil v sekciji Posvečeno. Predzadnji festivalski dan bo svoje izkušnje delil najverjetneje najbolj pričakovani zvezdnik festivala Willem Dafoe (Vod smrti, Zadnja Kristusova skušnjava).

    Po 25 letih se v mesto ob Miljacki vrača legendarni igralec Willem Dafoe, štirikratni nominiranec za oskarja. Za prispevek k filmski umetnosti bo prejel nagrado srce Sarajeva. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Po 25 letih se v mesto ob Miljacki vrača legendarni igralec Willem Dafoe, štirikratni nominiranec za oskarja. Za prispevek k filmski umetnosti bo prejel nagrado srce Sarajeva. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Med filmi s slovensko udeležbo bomo lahko videli tudi nagrajeni celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica, slovensko manjšinsko koprodukcijo Upon Sunrise srbskega režiserja Stefana Ivančića, otroško igrano serijo Smrdljivc režiserja Filipa Jembriha Jandrasa, dokumentarno-igrani film Fiume o morte! (Reka ali smrt!) hrvaškega avtorja Igorja Bezinovića, slovensko manjšinsko koprodukcijo Osemdeset plus srbskega režiserja Želimirja Žilnika in Izgubljeno sanjsko moštvo hrvaškega avtorja Jureta Pavlovića. V koprodukcijsko tržnico so letos izbrali projekt Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urše Menart, Kukla pa je med člani mentorske ekipe za Talents Sarajevo.

    Fundacija Katrin Cartlidge

    Za razvoj festivala je zelo pomembno, da je po nekaj letih premora letos znova oživela fundacija Katrin Cartlidge, ki v znak spomina na to prezgodaj umrlo izjemno britansko igralko (Nikogaršnja zemlja) nagrajuje talentirane filmske avtorje po izboru skupine kuratorjev, med katerimi so imena kot Mike Leigh, Emily Watson, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Jeremy Irons in Ken Loach, je za Delo povedala umetniška direktorica festivala Izeta Građević.

    Sorodni članki

    Kultura  |  Film & TV
    Poletje na platnu in med platnicami

    Apokaliptični časi kličejo po duhovitosti

    S sloganom Ne ga lomit! letošnja edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki prepleta literaturo in film, v središče postavlja humor.
    Pia Prezelj 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Slovenski Cinecittà, slovenski Hollywood

    Piran v filmu: Trgi, ulice, strehe in mandrač so magnet za filmarje – Prvomajski trg bodo kot evropski filmski zaklad razglasili na Festivalu slovenskega filma
    Boris Šuligoj 8. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Kultura  |  Film & TV
    Film Fantasy

    Kukla: Pred seboj ne moreš zbežati

    Celovečerni prvenec scenaristke in režiserke Kukle z naslovom Fantasy bo svetovno premiero doživel v Locarnu, regionalno v Sarajevu.
    Pia Prezelj 2. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrh na Aljaski

    Napredek pri pogovorih, a ključna vprašanja ostajajo odprta

    Trump je napovedal, da bo po koncu vrha poklical Zelenskega in evropske voditelje ter jih seznanil z izidi pogovorov.
    15. 8. 2025 | 14:48
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trgovina s kokainom

    V Boliviji ubit Marco Skerbec, eden izmed vodij kavaškega klana tudi v Sloveniji

    V Santa Cruzu v Boliviji so našli ubite Hrvata Marca Skerbeca ter državljana Srbije in Severne Makedonije. Preiskava kaže na spopad narkoklanov.
    15. 8. 2025 | 16:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ni povsod prepovedano

    Prenočevanje v vozilu ali kampiranje na črno? Preverite pravila v Sloveniji

    Prenočevanje v vozilu v Sloveniji ni povsod prepovedano. Preverite, kje je dovoljeno in kje veljajo omejitve ter kazni.
    15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    filmski festivalSarajevski filmski festivalsrce sarajeva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Film & TV
    Sarajevski filmski festival

    Rekorno zanimanje za vstopnice, kmalu premiera Belo se pere na 90

    Najhitreje so pošle vstopnice za filme regionalnih avtorjev, ki bodo na ogled v programu Open air. Podelitev nagrad srce Sarajeva v prihodnjih dneh.
    Vesna Milek 16. 8. 2025 | 13:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šeškov soigralec je kupil Ibrahimovićev dom in dobil njegovo številko

    Nova okrepitev Manchester Uniteda Matheus Cunha je kupil hišo za šest milijonov evrov, v kateri je živel Zlatan Ibrahimović. Jutri derbi proti Arsenalu.
    16. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Festival stare glasbe v Radovljici

    Tim Braithwaite: Notni zapis je naše okno v preteklost

    Pevec, dirigent in teoretik vodi ansambel, ki zgodovinsko izvajalsko prakso združuje z improvizacijo.
    Nina Gostiša 16. 8. 2025 | 11:34
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kriterij na Nizozemskem

    Roglič si bo znova pripel štartno številko

    V nedeljo bosta v Etten-Leuru tekmovala tudi Primož Roglič in Mathieu van der Poel, ki je moral zapustiti Tour de France. Beseda tudi o Remcu Evenepoelu?
    16. 8. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Na predvečer praznika

    Slavnostni govornik Samo Zver: Želim si, da bi se Prekmurje razvijalo hitreje

    Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bodo danes zaznamovali v Beltincih, Črenšovcih in Murski Soboti.
    Peter Rak 16. 8. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Festival stare glasbe v Radovljici

    Tim Braithwaite: Notni zapis je naše okno v preteklost

    Pevec, dirigent in teoretik vodi ansambel, ki zgodovinsko izvajalsko prakso združuje z improvizacijo.
    Nina Gostiša 16. 8. 2025 | 11:34
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kriterij na Nizozemskem

    Roglič si bo znova pripel štartno številko

    V nedeljo bosta v Etten-Leuru tekmovala tudi Primož Roglič in Mathieu van der Poel, ki je moral zapustiti Tour de France. Beseda tudi o Remcu Evenepoelu?
    16. 8. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Na predvečer praznika

    Slavnostni govornik Samo Zver: Želim si, da bi se Prekmurje razvijalo hitreje

    Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bodo danes zaznamovali v Beltincih, Črenšovcih in Murski Soboti.
    Peter Rak 16. 8. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo