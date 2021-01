Robert Harris - Naša prihodnost je preteklost naših potomcev

Robert Harris

Drugo spanje

Prevod Petra Brecelj

Učila

Začetki uspeha

Enigma, Arhangelsk, Pompeji

Sodelovanje z Romanom Polanskim

Robert Harris zelo spoštuje Romana Polanskega kot režiserja, sodelovala sta pri kar treh filmih. Začela sta pri Pompejih, ki pa jih zaradi stavke filmskih delavcev na koncu ni posnel Polanski. Zato pa sta do konca sodelovala pri filmu The Ghost, ki so ga kasneje preimenovali v The Ghost Writer s Pierceom Brosnanom in Ewanom McGregorjem. Dobro sta se ujela tudi pri filmu J'accuse, ki je nastal po romanu An Officer and a Spy. Sodelovanje s Polanskim je bilo zaradi sodnih zadev in omejitev vedno zapleteno.

Britanski pisatelj in nekdanji novinarse je iz novinarja postopoma prelevil v pisatelja. Sprva je objavljal aktualne zgodovinske in političnoanalitične knjige, nato pa je dal domišljiji prosto pot v romanih, v katerih je obravnaval zgodovino, prihodnost in vzporedne možnosti razvoja zgodovine. Pred kratkim smo v slovenščini dobili knjigo Drugo spanje (Učila), navdušene bralce pa Harris že vznemirja s svojim novim romanom V2. Roman Drugo spanje je izdal leta 2019, medtem ko je V2 izšel konec lanskega leta in je proizvod koronske osamitve.Sočasno z novinarstvom je Harris izdajal tudi knjige. Prva je izšla leta 1982, A Higher Form of Killing, študija o kemičnem in biološkem vojskovanju. Sledila je Gotcha! The Government, the Media and the Falklands Crisis (1983), o falklandski vojni. Njegovo najbolj znano neliterarno delo pa je Selling Hitler iz leta 1986, ki je novinarsko raziskovalno delo o lažnih Hitlerjevih dnevnikih. Kasneje so po njej posneli uspešno televizijsko dokumentarno serijo. Harris je budno spremljal uničevalno politiko Margaret Thatcher, kar je popisal v leta 1990 izdani knjigi Good and Faithful Servant, ki je študija Bernarda Inghama, predstavnika Thatcherjeve za odnose z javnostmi.Leta 1992 je izdal roman Veliki rajh 1964 (Fatherland), odlično kriminalko alternativne zgodovine, ki se dogaja po drugi svetovni vojni, v kateri je zmagala nacistična Nemčija. Iskanje morilca poteka v senci prvega srečanja vodij Združenih držav Amerike in Velike Nemčije Josepha P. Kennedyja in Adolfa Hitlerja ob njegovem 75. rojstnem dnevu.V romanu ima pomembno vlogo tudi Slovenec Odilo Globočnik , sin slovenskega očeta in matere srbsko-hrvaškega rodu. Od vseh Slovencev se je povzpel najviše v nacistični administraciji, bil je član Schutzstaffel (SS) in pomočnik Adolfa Eichmanna ter organizator pomora več kot dveh milijonov večinoma poljskih Židov v štirih tamkajšnjih koncentracijskih taboriščih.Izjemen uspeh romana, po katerem so leta 1994 posneli film zv glavni vlogi, mu je omogočil nakup hiše v Kintburyju, kjer še vedno živi, in možnost, da se posveti le pisanju knjig. Večino so jih ali pa jih še bodo prenesli na film.Po selitvi je kar nizal uspešnice: Enigma (1995), o razbitju kode nemškega kodirnega stroja, Arhangelsk (1998), o identični kopiji Josipa Stalina v obliki njegovega sina, in Pompeji (2003), o izbruhu vulkana nad tem mestom. Zasnoval je tudi tridelno serijo o Ciceronu in rimskem imperiju Imperij (2006), Lustrum (2009) in Diktator (2015).Posebej zanimiv je njegov sodobni triler The Ghost , ki ga je napisal po končanem mandatu Tonyja Blaira. Harris je bil strasten podpornik Laburistične stranke in Blairov osebni prijatelj. Odrekel se mu je, ko je ta poslal britanske vojake v spopade v Irak. The Fear Index (2011) je napeto branje o britanskih volitvah in sočasnem razpadu računalniškega borznega mešetarjenja 6. maja 2010, ki je trajalo 36 minut in v katerem je izginilo nekaj milijard ameriških dolarjev.V romanu An Officer and a Spy (2013) se loteva znamenite Dreyfusove afere, ko je francoski pripadnik tajne policije Georges Picquart dokazal Dreyfusovo nedolžnost in se podal v iskanje pravega nemškega vohuna. Roman Conclave (2016) prikaže napetih 72 ur v Vatikanu ob izbiri papeža, München (2017) pa romaneskno obravnavo, ko sta se leta 1938 srečala Hitler in britanski premier Neville Chamberlain ter s Francijo in Italijo podarila Sudete Nemcem, ne da bi predstavnike Češkoslovaške kaj vprašala o tem.Drugo spanje pa je zanimiv spekulativen roman, zgodba iz časov brez elektrike, ki nam počasi, po slojih, razkriva vse večji pomen znanosti in raziskovanja ter vse večje trganje iz krempljev enoumja Cerkve, ki sme edina dajati odgovore na vsa vprašanja.