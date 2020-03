S filmom nad nestrpnost

Vprašanja o preteklosti in predsodkih v družbi Preberite še:

Potni listi za življenje

Šesti mednarodni festival Hiša strpnosti obravnava problem nestrpnosti v današnji družbi. Ob filmskem programu ponuja še gledališke predstave, ­razstavo, koncert ter izobraževalna ­jutra za najmlajše, šolarje, dijake in študente, ki se vključujejo v ­razpravo o človekovih pravicah in strpnosti.»Glavni namen festivala je izobraževanje mladih o temah holokavsta, ksenofobije in rasizma ter beguncev in strpnosti do njih in njihovem vključevanju v slovensko družbo. Cilj je informiranje mladih ljudi o ideologiji izključujočega načina razmišljanja, ki je vodila h grozljivim posledicam za ves svet,« so zapisali ob šesti ediciji festivala, ki ga organizirata Mini teater in Judovski kulturni center. Program festivala temelji na filmih, ki jih je izbral novinar in filmski kritik reškega dnevnika Novi list ter kurator reškega artkina Dragan Rubeša.Predzadnji dan festivala, na katerem so vsi dogodki brezplačni, se bo v Mini teatru začel z jutranjo lutkovno predstavo za otroke Vsi tukaj, vsi skupaj v režiji Roberta Waltla. Predstava o deklici, ki si želi, da se njen sicer pogumni očka ne bi več bal tujcev, ozavešča mlade o različnih kulturah in sobivanju. Opoldne bo projekcija dokumentarnega filma Joseph Pulitzer: Glas ljudstva v režiji Orena Rudavskyja, ki je posvetil film Pulitzerjevemu prizadevanju za svobodo tiska in boju proti lažnim novicam. Film se osredotoča na vzpon revnega judovskega imigranta iz Madžarske, njegov uspeh in spor z nekdanjim predsednikom ZDA Rooseveltom, ki je obtožil Pulitzerja obrekovanja. Projekcijo filma bo pospremil pogovor z Lenartom J. Kučićem in Jernejem Amonom Prodnikom.Popoldne se bodo odvrteli še trije celovečerci. Delci, francosko-švicarska drama Blaisa Harrisona, govorijo o odraščanju blizu hadronskega trkalnika in večnem pričakovanju velikega poka, Čudna bitja, britanska črna komedija, prvenec igralke Billie Piper, pripoveduje o materi, moderni ženski v krizi, ki poskuša ublažiti sinu bolečino ob ločitvi, Hujskanje pa je drama izraelskega režiserja Jarona Zilbermana o verskem fanatizmu, ki se mu preda ortodoksni jud, ko izraelski premier Jicak Rabin leta 1993 podpiše sporazum o miru med Izraelci in Palestinci.Jutri zjutraj bo obiskovalce nagovoril film Rdeči falus v režiji Tashija Gyeltshena o odraščanju v butanski vasici, popoldne pa bo francoska drama Konec ljubezni v režiji Izraelke Keren Ben Rafael prikazala težave v zakonu Francozinje in Izraelca. Zadnji film, ki bo prikazan na festivalu, Tramvaj v Jeruzalemu Amosa Gitaia, je situacijska komedija, ki sooča zgodbe in človeške značaje v sodobni kulturno in religijsko pestri izraelsko-palestinski družbi.Ob filmih in gledaliških predstavah so v okviru festivala ob podpori varšavskega inštituta Pileckega pripravili tudi razstavo Potni listi za življenje, posvečeno poljskim diplomatom, ki so med drugo svetovno vojno v Bernu izdajali ponarejene potne liste latinskoameriških držav, predvsem Paragvaja.Festival naj bi se jutri ob 21. uri sklenil s koncertom izraelske glasbe z etničnimi, jazzovskimi in svetovnimi glasbenimi vplivi, ki naj bi jo predstavili glasbeniki iz Izraela in Avstrije, a je koncert zaradi odpovedi letalskih letov zaradi koronavirusa odpovedan.