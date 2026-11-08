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    Film & TV

    S pomočjo komedije so nagovorili prikrito

    Deset filmov tokratne retrospektive Commedia all'italiana predstavlja zlato obdobje italijanske komedije.
    Ljudska romanca je satirična komedija o zakonskih preizkušnjah, ljubosumju in razmerjih med spoloma. FOTO: promocijsko gradivo
    Galerija
    Ljudska romanca je satirična komedija o zakonskih preizkušnjah, ljubosumju in razmerjih med spoloma. FOTO: promocijsko gradivo
    Marko Mandušić
    8. 11. 2026 | 00:10
    8. 11. 2026 | 12:10
    6:02
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    »Pri italijanski komediji gre za filmski žanr oziroma obdobje, ki združuje družbeno satiro, ironijo in grotesken humor pri prikazovanju vsakdanjih človeških slabosti in značilne sredozemske temperamentnosti,« je poudaril Igor Prassel, sicer urednik filmskega programa Slovenske kinoteke in idejni vodja Animateke.

     

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    Andrina Mračnikar: Raba materinščine bi morala biti samoumevna

     

    Njen začetek je postavil v leto 1958, ko je prišel na velika platna film Maria Monicellija Običajni osumljenci, dokončno pa se je oblikovala v šestdesetih in sedemdesetih letih. »V tem času, ki bi ga lahko označili tudi za razcvet italijanske filmske industrije v rimskih studiih Cinecittà​, je nastalo več kot sedemdeset celovečernih filmov, ki jih lahko prištevamo v ta žanr. Te filme gotovo definirajo tudi ključni igralci tega obdobja, kot so Totò​, Alberto Sordi, Marcello Mastro­ianni, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Claudia Cardinale in mnogi drugi ...«

    Direktor Liffa Simon Popek je ob predstavitvi retrospektive zapisal besede Maria Monicellija: »V petdesetih letih se je bilo prepovedano norčevati iz socialnih problemov, ampak mi smo to vseeno počeli.« Dino Risi, poleg Monicellija največji mojster obravnavanega žanra, je dopolnil kolega z besedami: »Neorealizem je postal manierističen, naenkrat ni bilo dovolj snemati resničnost, treba jo je bilo razložiti.« Popek je pojasnil, da je bila komična oblika socialnokritičnega razmišljanja o domači družbi ob gospodarskem čudežu šestdesetih let do Italijana nenadoma nespoštljiva. Subverzivni elementi so obračunavali s patriarhatom, cerkvijo, avtoriteto in zanikanjem fašistične preteklosti; prevladujoč optimizem in hvalnico nacionalnemu uspehu sta zamenjali ostra satira in tragikomedija vsakdanjega življenja, z liki, ki presegajo svoje zmožnosti in so pripravljeni prodati dušo za finančne privilegije.

    Odličen izbor filmov

    Igor Prassel je pohvalil izbor desetih filmov, ki jih bomo lahko v okviru retrospektive gledali na festivalu, označil ga je za dejanski izbor najpomembnejših avtorjev in filmov ter priporočal ogled vseh. »Zaradi neurejenih avtorskih pravic za filme iz polpretekle zgodovine (nekateri producenti oziroma distributerji zahtevajo nemogoča poplačila za avtorske pravice), nam je lahko žal, da ne bomo gledali še kakšne klasike tega žanra, na primer črne komedije Mafijaš (Mafioso, r. Alberto Lattuada, 1962), klasike enega od ključnih predstavnikov commedie all'italiana Dina Risija Težko življenje (Una vita difficile, 1961) ali komedije o industrijskem razvoju Italije Bum (Il boom, r. Vittorio De Sica, 1963).«

    S koncem gospodarskega razmaha sedemdesetih let se je spremenila tudi komedija, je poudaril Popek. Ta je postala bolj melanholična, prepojena z nostalgijo in spolnimi namigi – Lina Wertmüller je med drugim vpeljala feministično perspektivo. »Uradno se je obdobje uspešnega žanra sklenilo leta 1980 z italijansko-francosko komično dramo Terasa (La terazza, r. Ettore Scola). V osemdesetih in devetdesetih letih so na neki način svoj način komedije nadaljevali režiser Nanni Moretti, igralec in reži­ser Roberto Benigni in predvsem igralec Paolo Villaggio z likom slehernika Fantozzija,« je pojasnil Prassel. »Danes se v Italiji komedija uvršča med najbolj gledane žanre, o tem priča tudi velikanski blagajniški uspeh filma Buen Camino­ s Checcom Zalonejem v glavni vlogi. Omenil bi še italijansko-slovensko koprodukcijo Zadnja klofuta reži­serja Mattea Oleotta, zgodbo, ki skozi tragikomične odtenke raziskuje male bizarnosti podeželskega vsakdana.

    To pomeni, da ustvarjalna dediščina zlatega obdobja italijanske komedije še odmeva. Glede na to, da se zgodovina rada ponavlja, bo v prihodnje zanimivo videti, ali je italijanska družba še vedno sposobna takšne samoironije.

    Filmi retrospektive

    Človek s petimi baloni

    L'uomo dei cinque palloni

    Italija, Francija, 1965

    r. Marco Ferreri

    Federalist

    Il federale

    Italija, Francija, 1961

    r. Luciano Salce

    Ljubosumnost po italijansko

    Dramma della gelosia

    Italija, Španija, 1970

    r. Ettore Scola

    Ljudska romanca

    Romanzo popolare

    Italija, 1974

    r. Mario Monicelli

    Ločitev po italijansko

    Divorzio all'italiana

    Italija, 1961

    r. Pietro Germi

    Mimi kovinar

    Mimi metallurgico ferito nell'onore

    Italija, 1972

    r. Lina Wertmüller

    Nevarni ovinki

    Il sorpasso

    Italija, Francija, 1962

    r. Dino Risi

    Običajni osumljenci

    I soliti ignoti

    Italija, 1958

    r. Mario Monicelli

    Pošasti

    I mostri

    Italija, Francija, 1963

    r. Dino Risi

    Vdovec

    Il vedovo

    Italija, 1959

    r. Dino Risi

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