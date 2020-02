FOTO:Sam Mendes kraljeval tudi na podelitvi baft

Al Pacino in ekipa iz Irca FOTO: Henry Nicholls/Reuters



Zmagovita Joaquin Phoenix in Renee Zellweger

Renee Zellweger je prepričala z vlogo v Judy. FOTO: Toby Melville Reuters

Joaquin Phoenix znova nagrajen za Jokerja. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Film o prvi svetovni z naslovom 1917 j e na letošnji podelitvi britanskih filmskih priznanj prejel kar sedem baft, tudi za najboljši film in najboljši britanski film,pa je bil nagrajen za režijo.V kategoriji za najboljši film so bili nominirani še Joker v režiji, Irec, Bilo je nekoč ... v Hollywooduin Parazit v režiji, njihovi ustvarjalci pa so bili v tekmi za bafto za režijo.Mendesov film, ki je na letošnji podelitvi filmskih in televizijskih Združenja tujih dopisnikov Hollywooda prejel zlati globus za najboljši celovečerni dramski film, Mendes pa režiserski zlati globus, se lahko pohvali tudi z desetimi nominacijami za oskarje, med njimi za najboljši film in režijo.Bafto za najboljšo moško vlogo je prejelza vlogo Jokerja v istoimenskem filmu. Njegovi konkurenti so biliza film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu,za vlogo v drami Zakonska zgodba,za vlogo v filmu Rocketman inza film Dva papeža.Bafta za najboljšo žensko vlogo je pripadlaza portret pevke in igralke Judy Garland v biografski drami Judy. Za nagrado so se potegovale šeza vlogo v filmu Zakonska zgodba,kot protagonistka filma Bombshell,za vlogo v filmu Čas deklištva inza film Wild Rose.Tako Phoenix kot Renee Zellweger sta za vlogi nominirana tudi za oskarja, oba sta zanju že prejela zlata globusa. je pripadla bafta za najboljšo moško stransko vlogo za film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu,pa bafta za najboljšo žensko stransko vlogo za vlogo v filmu Zakonska zgodba.