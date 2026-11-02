Se bo uspešna vietnamska veriga kinodvoran kmalu razširila v Slovenijo?

Minh Beta je obraz sodobne vietnamske mlade poslovne pobude, ki združuje poslovne uspehe z medijsko izpostavljenostjo. Od mladosti je glasbenik, zato se je odločil, da bo vstopil v kreativno industrijo, ko se je po opravljenem MBA na Harvardu vrnil domov in ustanovil kinematografsko podjetje. Danes je njegov Beta Cinemas najhitreje rastoča veriga kinodvoran na svetu.

V intervjuju je pojasnil, da je skrivnost uspeha v nižjih cenah kinovstopnic, predvsem na račun pametne izbire lokacij in izogibanja uporabi najnovejših tehnologij. Razgovoril se je tudi o viet­namski filmski industriji in vlogi kinematografov v njej ter o načrtih za vstop na slovenski trg.