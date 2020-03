Tudi James Bond se boji koronavirusa

Daniel Craig petič in zadnjič igra Jamesa Bonda. FOTO: Nicole Dove

Zamuda najprej zaradi menjave režiserja

Eden od novih igralskih obrazov v filmu je oskarjevec Rami Malek, ki igra osrednjega negativca. FOTO: Promocijsko gradivo

Od leta 1962



V dolgi zgodovini franšize je Jamesa Bonda največkrat igral Roger Moore. Pojavil se je v sedmih filmih med letoma 1973 in 1985. Šestkrat je bil neuničljivi agent Sean Connery (med letoma 1962 in 1971), štirikrat je igral Bonda Pierce Brosnan (med letoma 1995 in 2002), dvakrat pa Timothy Dalton (leta 1987 do 1989). Daniel Craig je torej s petimi upodobitvami Bonda na tretjem mestu. Prvič je nastopil leta 2006 v filmu Casino Royale, leta 2008 je igral v Kvantumu sočutja, leta 2012 v Skyfallu in leta 2015 v Spectru.

Ustvarjalce in producente novega filma oNi čas za smrt (No Time to Die), v katerem petič in domnevno zadnjič igra, je tik pred premiero prestrašil koronavirus. Premiero so s 3. aprila prestavili na 12. november v Veliki Britaniji in 25. november v ZDA. To je že četrti zamik 25. filma o tajnem agentu 007 v službi njenega veličastva.V nedavnem uradnem sporočilu so MGM, Universal in producenta filmaterzapisali, da so začetek predvajanja prestavili »po skrbnem premisleku in tehtni oceni svetovnega filmskega trga«, ob tem pa verjetno mislili predvsem na pretrese zaradi koronavirusa, ki ga v izjavi niso omenili. Toda za večkratno prestavljanje so krivi tudi drugi objektivni razlogi, virus je prišel nazadnje.Datum premiere so prestavili že četrtič: ob začetku snemanja so jo napovedali za november 2019, kmalu so objavili nov datum, februar 2020, nato začetek aprila, ki prav tako ni vzdržal. Čeprav je uradni napovednik na spletu na ogled od začetka lanskega decembra, bo na film treba počakati še osem mesecev.Zamudo in prestavljanje premiere je verjetno povzročila menjava režiserja, ki se je zgodila sredi priprav na snemanje. Režiserje avgusta lani odstopil od projekta zaradi »kreativnih razhajanj«, kot je dejal, in producenti so morali poiskati novega. To je postal(serija Maniac, Beasts of Nation, Jane Eyre), ki je delo začel od začetka. Nekaj malega je k zamudi prispevala tudi poškodba glavnega igralca Daniela Craiga, ki si je med snemanjem zvil gleženj.Težko pričakovani film v kar nekaj točkah pomeni prelomnico v tej desetletja stari britanski franšizi: petindvajseti po vrsti je tudi jubilejni. Fukunaga je prvi ameriški režiser Bondovega filma; prvič se pojavi ženska kot enakopravna elitna agentka MI6 z oznako 00. Agentko Nomi igra. In Daniel Craig, ki Bonda igra že petič, se bo s tem filmom poslovil od lika tega agenta.Podobno, torej z upokojitvijo Jamesa Bonda in začetkom mirnega upokojenskega življenja na Jamajki, se začne tokratna filmska zgodba. A ker je to akcijska pustolovska srhljivka, Bond seveda ne počiva dolgo, saj ga njegov stari prijatelj iz Cie prosi za pomoč pri reševanju ugrabljenega znanstvenika. Misija ju pripelje na sled skrivnostnemu negativcu, oboroženemu z nevarno novo tehnologijo, ki ga igra oskarjevecFilmu je naredila uverturo tudi letošnja grammyjevka, ki je sredi februarja premierno predstavila skladbo No Time to Die, ki jo je ustvarila za film. Melanholična balada ima na youtubu več kot 40 milijonov ogledov.