Še vedno zgolj molk ali zanikanje

Notranji obračun z ekspanzionističnimi vojnami v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je v Srbiji ostal na pol poti; na začetku 21. stoletja so se še pojavljale kritične analize v različnih medijskih narativih, kmalu pa je prevladala skoraj popolna amnezija. Dokumentarni film Mrk Nataše Urban predstavlja obenem univerzalno in izrazito osebno ter intimno refleksijo, ki je očitno danes mogoča zgolj z distance. Tako časovne kot geografske. Nataša Urban namreč že več kot desetletje živi in ustvarja na Norveškem. »Ne samo zato, da bi spremenila svojo eksistenco, temveč tudi, da bi na določen način spremenila svojo osebno identiteto,« je poudarila. Vendar je po petindvajsetih letih tematika vojn na Balkanu zanjo spet pomembna, saj se je bilo po njenih besedah treba soočiti z demoni.