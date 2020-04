FOTO:Seks, droge in tigri

V prvem delu nove dokumentarne serije Tiger King, ki so jo 30. marca začeli predvajati na ­Netflixu, se je zdelo, da bo govorila o divjih mačkah, ki jih imajo različni ljudje zaprte v zasebnem živalskem vrtu ali na dvorišču. V ZDA namreč živi v ujetništvu od 5000 do 10.000 tigrov, v divjini jih je le še 4000.Še preden sem začela gledati serijo, sem razmišljala, da je zgodba o teh čudovitih bitjih, ki nikoli ne bodo videla savane in ne vedo, kaj je svoboda, morda res primerna za ta čas: med štirimi stenami zaprti gledalci gledajo divje mačke v kletkah.A že v drugem delu se vse zaplete. Zgodba se spremeni in kar naenkrat ...