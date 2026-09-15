Kako so filmi spet postali seksi

Zadnji dve desetletji skoraj ni bilo več filmov, ki bi odkrito prikazovali seks ali vsaj odpirali teme, povezane s spolnostjo, zdaj pa je to leitmotiv filmskega letnika 2026. Oglejmo si, kaj je s tem trendom in kam vodi. Najprej pa skok v preteklost. V začetku stoletja so bile med najbolj gledanimi seksi komedije, kot je bila franšiza Ameriška pita. Seks je bil ključni element številnih romantičnih komedij in trilerjev, po vzponu superjunaških filmov in pozneje gibanju #jaztudi pa so bili takšni filmi bolj izjema kot pravilo. Primarni vzrok je bila osredotočenost filmske industrije na megalomanske produkcije, ki morajo ustrezati vsem starostnim skupinam, kot so Marvelovi filmi. Dodatno je to spremembo spodbudila nova senzibilnost za prikaz toksičnih razmerij v pozitivni luči, ki je ...