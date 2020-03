Serija Srečno samski: Liki so odrasli, gledalci pa tudi

Gledalci so vas spoznali v seriji V dvoje, v kateri so bila tudi v središču razmerja. Predvidevam, da bo serija Srečno samski drugačna, toda kako?

Srečno samski Foto Planet Tv



Foto Blaz Vatovec Srečno samski

Kdo je kdo v seriji Srečno samski?

Terapije vodita Bernard in Vida (Primož Vrhovec in Iva Kranjc), ki sta par tudi zasebno. Tu so še Majina starejša sestra Jana (Aleksandra Balmazović), ki se bolj kot ljubezni posveča svoji karieri in partnerje menja kot po tekočem traku, šarmantni detektiv Denis (Andrej Murenec), ki se v terapevtsko skupino vključi pod krinko, preprosti Srečko (Luka Cimprič), ki še vedno živi z mamo na domači kmetiji, a bi si rad našel punco ... Več o seriji pa na strani 16.

Matej: Na snemanju je bilo prijetno in sproščeno vzdušje, ki se bo, upam, preneslo tudi na končni izdelek.

Predstavljajte si like iz serije V dvoje, ki so medtem malo odrasli. (smeh) Tam smo se ukvarjali s temami, ki zadevajo mlade na prestopu v odraslo življenje, tu pa so v središču liki, ki so že odrasli. Jih pa čakajo podobno smešni zapleti. Meni je pri tej seriji najbolj všeč, da se na zabaven način ukvarja z vsakdanjimi temami. Pomislite, kolikokrat se začnemo s kom pričkati o najbolj banalnih rečeh … Če bi kdo to posnel in pretipkal, ti pa bi kasneje prebral, bi se prijel za glavo. (smeh)Moj lik je najmlajši od vseh. Maja se je zelo mlada poročila z malo starejšim fantom, s katerim se imata nadvse rada. Je naivna, optimistična, občutljiva, vesela, zelo močno čustvuje, hoče se prvič v življenju postaviti na lastne noge, mora ugotoviti, kdo sploh je.Tistim, ki so gledali V dvoje in medtem malo odrasli. (smeh)Bom skušala odgovoriti z namigom. (smeh) Maja ima starejšo sestro Jano, že vse življenje si vse delita, skupaj sta odraščali, še vedno se veliko družita in imata mnogo skupnih točk. (smeh)Moji starši so poročeni 40 let in če primerjam njihov odnos z odnosi moje generacije, se mi zdi, da smo danes navajeni, da gre vse natančno tako, kot smo si zamislili. Takoj ko nekaj ni popolno, mislimo, da moramo vse končati. Ne znamo več vztrajati, ne znamo sprejemati kompromisov in premalo smo razumevajoči do bližnjih.Sem pripadnica milenijcev in navijaško spremljam generacijo Z, ki je prišla za nami. So borbeni in samoiniciativni, ne čakajo jih lepi časi, a so zelo pogumni. Sicer mi je žal, da otroci zdaj odraščajo ob družabnih omrežjih in se ne družijo, sem pa vesela, da se znajo postaviti zase.(smeh) Ja, res je. Zdaj je čas za solidarnost. Vsak dan si lahko rečemo, da smo dobri ljudje, če se le držimo samoizolacije. Ob tem pa ne pozabimo razmišljati o zdravstvenih delavcih, ki garajo za nas, in trgovcih. Bodimo spoštljivi in potrpežljivi.Ja, tudi snemanje serije, o kateri danes govoriva. Sicer sem zelo zaposlena, zato so prvi dnevi samoizolaciji zame blagodejen počitek, seveda pa ne smemo pozabiti, kakšne težave čakajo kulturne svobodnjake.Na Netflixu bom pogledala vse kuharske oddaje. (smeh) Nisem velika ljubiteljica serij, hitro se jih naveličam, imam pa zelo rada animirani seriji BoJack Horseman ter Rick in Morty. Sem pa včeraj končno pogledala film Annie Hall, ki sem ga že dlje nameravala.Peter je dober človek, ki je ravno v letih, ko preizprašuje samega sebe in ni vedno navdušen nad tem, kar spozna. Nima najboljše samopodobe in hlepi po samopotrditvi. Življenje ga vodi v okoliščine, ki so zanj nove, njegov ego pa se na to pogosto ne odzove najbolj spretno, kar ga naredi tudi komičnega.Težko bi žanrsko umestil našo serijo. Ni humoristična na prvo žogo, prav resno dramska pa tudi ni. Poskušamo se ujeti nekje med tema žanroma, kar jo dela posebno. Na snemanju je bilo prijetno in sproščeno vzdušje, ki se bo, upam, preneslo tudi na končni izdelek.Težave v odnosih nastanejo zaradi težav v komunikaciji med partnerjema. Eden si ne upa česa povedati ali noče, nastane lahko šum v komunikaciji, ali pa partner preprosto ne sliši, kar mu hoče drugi dopovedati. S tem se srečujejo tudi liki v naši seriji.Nič konkretnega še ne vem, si pa vsi vpleteni želimo, da bi se čim prej začelo kaj dogajati.Za zdaj se družinsko držimo bolj doma in je kar luštno. Nič me ne skrbi, kdaj se bo življenje vrnilo v stare tirnice, ker vem, da se bo prej ali slej.Začel sem brati tretjo kriminalko Tadeja Goloba Dolina rož.