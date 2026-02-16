Serijski morilci kot pop zvezdniki: o prvi ekranizaciji zgodbe Metoda Trobca

Tomaž Gorkič je posnel Pošast za železno zaveso, televizijsko nadaljevanko, ki se navdihuje pri serijskem morilcu Metodu Trobcu.

Prihodnji mesec, 14. marca, prihaja na male zaslone prva epizoda nadaljevanke, posnete po zgodbi razvpitega slovenskega serijskega morilca Metoda Trobca. Nadaljevanko Pošast za železno zaveso, ki bo imela dve sezoni s po šestimi epizodami, je posnel režiser grozljivk Idila in Prekletstvo Valburge Tomaž Gorkič. Pravzaprav je najbolj presenetljivo, da smo prvo ekranizacijo Trobčeve zgodbe, če ne štejemo vašega kratkega filma, dobili šele zdaj, dvajset let po njegovi smrti. Dela sem se lotil pred desetimi leti, prvi scenarij za celovečerni film o Metodu sem napisal že leta 2016. Trikrat ali štirikrat sem ga na Slovenski filmski center prijavil za realizacijo, vendar je bil njihov odgovor vedno negativen. Zdelo se mi je brez zveze izgubljati čas, če očitno ni interesa programskih komisij SFC. ...