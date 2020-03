Sestaviti očeta za en dan

Zaradi lezbične policistke je ponekod na Srednjem Vzhodu film prepovedan.

Naprej, zgodba o bratih, ki bi se rada srečala s pokojnim očetom, je 22. celovečerni animirani film studia Pixar. Foto Pixar

V razočaranem svetu

Dan z očetom

Poloče na povodcu

Istospolni par? Ne bo šlo

Naprej, novi film družbe Pixar, hčerinskega podjetja Walt Disney Studios, ki je doslej zbrala deset­ oskarjev za najboljši celovečerni animirani film, je zabavna in ganljiva zgodba najstniških vilincev, ki imata dan časa, da dokončata začeto čarovnijo in očeta prikličeta od mrtvih.Obrobna omemba lezbične policistke je filmu prinesla prepoved predvajanja v Savdski Arabiji, Kuvajtu, Omanu in Katarju ter cenzuro v Rusiji.Svetovno premiero je animirani film doživel na nedavnem 70. berlinskem mednarodnem filmskem festivalu, v kinodvorane je prišel prve dni tega meseca in izkupiček prvega konca tedna ni bil povsem bleščeč.O Pixarjevih filmih je znano, da produkcija običajno stane od 175 do 200 milijonov dolarjev, Naprej (Onward) je od petka do nedelje v ZDA prinesel v blagajne 39,1 milijona dolarjev, na tujem še 28 milijonov, kar je bilo manj od pričakovanega, doma so računali na najmanj 45 milijonov.Ameriški mediji so komentirali, da so k temu najverjetneje pripomogle zaprte dvorane zaradi koronavirusa, zlasti na Kitajskem in v Južni Koreji, nekateri kritiki pa ugotavljajo: ­Naprej ni Pixarjev najboljši film, je pa med najbolj čudnimi.Najstniška vilinca, negotov, introvertiran Ian ter samozavesten, divji in kaotičen Barley, strastni poznavalec čarovnij (v slovenski sinhronizacijikot Tian Lahkonog inkot njegov starejši brat Marlin), živita v enostarševski družini v svetu, ki je podoben našemu, a ga naseljujejo fantastična bitja, kot so kentavri, palčki, satiri, kiklopi, troli in samorogi.V tem svetu so nekdaj vladale čarovnije, a ko je pridrla sodobna tehnologija, so na te zaradi lagodnosti vsi pozabili. Oče obeh bratov je umrl, preden se je Tian rodil, a za njegov 16. rojstni dan mu je pustil darilo, čarovnijo, ki bi omogočila, da bi oče en dan preživel s sinovoma.Režiser in scenaristje povedal, da je navdih za zgodbo črpal iz življenja, iz svojega odnosa z bratom in njunih povezav z očetom, ki je umrl, ko je bil mlajši brat star približno eno leto. »Zame je on vedno bil skrivnost. Družinski član nam je poslal posnetek na kaseti, na kateri je oče rekel le dve besedi: 'zdravo' in 'zbogom'. Toda za mojega brata in zame je to bilo čarobno. To je bila odskočna deska. Vsi smo nekoga izgubili, in če bi lahko preživeli samo en dan s tem človekom, kakšna vznemirljiva priložnost bi to bila. Vedeli smo, da če hočemo povedati to zgodbo, moramo film postaviti v svet, v katerem dejansko lahko ustvarimo to neverjetno priložnost.« Scanlon je dodal: »Hoteli smo povedati zgodbo o dveh bratih. Vedeli smo, da bo en sramežljiv in neroden, in hoteli smo mu dati brata, ki je popolnoma nasprotna osebnost – nekoga, ki ga hoče poučiti o življenju, a verjetno o njem ne ve veliko.«Ko mama podari fantoma darilo pokojnega očeta, se zadeve malce ponesrečijo: pismo, skrivnosten urok, drugi nujni pripomočki in poseben dragulj bi jim omogočili preživeti dan z očetom, vendar urok ne gre po načrtih, fanta uničita dragulj, še preden je postopek končan. Pričarata le očeta od pasu navzdol, poločeta, in imata samo štiriindvajset ur časa, da najdeta drugi dragulj in poskusita pričarati očeta v celoti, preden bi za vedno izginil. Ko se z Marlinovim kombijem Gvinevera (na njem je naslikan beli pegaz) odpravita iskat dragulj, ki bi dopolnil očeta, poločeta zaradi varnosti privežeta na povodec, na avantur polni dogodivščini jima svetuje Mantikora oziroma Corey, levinja, škorpijon in netopirka v eni osebi.V zgodbi brata naletita na lezbično policistko Spekter (v slovenski sinhronizaciji policistki posodi glas), ki je prvi istospolno usmerjeni lik v dvaindvajsetih Pixarjevih animiranih celovečercih.Usodno velike vloge enooka protagonistka pravzaprav nima: v kratkem kramljanju s fantoma, ki sta se preoblekla v kentavra, maminega trenutnega partnerja, razdrejo besedo, dve o težavah starševstva, in kiklopka Spekter pove le to: »Ni lahko biti eden od mladih staršev. Zaradi hčerke svoje punce si kar pulim lase, vesta.«To je bilo dovolj, da so oblasti v Savdski Arabiji, Kuvajtu, Omanu in Katarju predvajanje filma takoj prepovedale, vsaj za zdaj je še sprejemljiv v Libanonu, Egiptu in Bahrajnu. Ruski cenzorji so se odločili drugače in sporni odlomek izločili iz filma.