Sistem si bo zaupanje pridobil s stabilnostjo

Filmski center letos razpolaga z več kot 13 milijoni sredstev, okrog avdiovizualnega centra še veliko neznank.
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V zadnjih letih sta se okrepila animirani in dokumentarni film, SFC podpira tudi igrane televizijske serije, kot je Trezor (na fotografiji), in žanrske projekte. FOTO: RTV Slovenija
V zadnjih dveh letih je slovenski film v znamenju obletnic. Lani, ko je praznoval 120-letnico, je 30 let dopolnil Slovenski filmski center, letos pa 70 let praznuje studio Viba film. Hkrati se je tudi odprl navzven, v porastu je ženska ustvarjalnost, lansko leto pa je bilo prelomno tudi zato, ker je bil deležen znatnega zvišanja sredstev. S tem se je po besedah direktorice SFC Nataše Bučar iz lanskega intervjuja v Delu prerodil in dobil državljansko pravico – vendar več denarja še ne pomeni stabilnosti.
Pred začetkom 29. Festivala slovenskega filma v Portorožu, ki omogoča celosten pregled aktualne domače produkcije, je čas tudi za pregled stanja na širšem področju. Pri tem se poraja še nekaj neznank: kdo bo SFC vodil po odhodu Nataše Bučar – drugi in zadnji mandat, ki ga zaključuje ...
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