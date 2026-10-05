Sistem si bo zaupanje pridobil s stabilnostjo

V zadnjih dveh letih je slovenski film v znamenju obletnic. Lani, ko je praznoval 120-letnico, je 30 let dopolnil Slovenski filmski center, letos pa 70 let praznuje studio Viba film. Hkrati se je tudi odprl navzven, v porastu je ženska ustvarjalnost, lansko leto pa je bilo prelomno tudi zato, ker je bil deležen znatnega zvišanja sredstev. S tem se je po besedah direktorice SFC Nataše Bučar iz lanskega intervjuja v Delu prerodil in dobil državljansko pravico – vendar več denarja še ne pomeni stabilnosti. Pred začetkom 29. Festivala slovenskega filma v Portorožu, ki omogoča celosten pregled aktualne domače produkcije, je čas tudi za pregled stanja na širšem področju. Pri tem se poraja še nekaj neznank: kdo bo SFC vodil po odhodu Nataše Bučar – drugi in zadnji mandat, ki ga zaključuje ...