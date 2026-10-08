Umetnik riše družbo, kot jo vidi

Skriti ljudje je film o trku dveh civilizacij. Ker gre za slovensko-islandsko koprodukcijo, bi lahko sklepali, da gre za trk med skandinavsko in slovansko kulturo, ampak pravzaprav gre za zgodbo, v kateri prijateljstvo med dvema svobode željnima, empatičnima in kreativnima človekoma trči ob zaplankane Slovenceljne z neosnovanim občutkom upravičenosti in benigno nacističnimi pogledi. Film to obrne v komedijo in je pri tem delno uspešen. Skriti ljudje je šesti film Mihe Hočevarja in prvi po njegovem celovečernem prvencu Jebiga, ki se osredotoča na odrasle protagoniste. No, tudi tokrat pogojno odrasle. To ni mišljeno slabšalno, saj je glavni junak Guti (Blaž Šef) nepoboljšljiv optimist, ki z nasmehom na ustih vztrajno orje ledino, prepričan, da mu bo s predanostjo, trdim delom in ...