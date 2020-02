Sladki rekviem je zgodba brez konca

Zgodilo se je 30. septembra 2006. Dve skupini ljudi sta se po naključju znašli na jugovzhodni strani himalajskega vrha Čo Oju. V eni so bili Tibetanci, ki so gazili sneg proti gorskemu prelazu Nangpa La ter se poskusili prebiti do Nepala. V drugi so bili slovenski alpinisti pod vodstvom Pavleta Kozjeka, ki so po novi trasi osvajali šesti najvišji vrh na svetu.Morda se njihove poti ne bi križale, če tistega jutra Kozjeka ne bi prebudili streli. »Lovci?« je najprej pomislil, nato pa samemu sebi odgovoril, da na višini 5700 metrov človek težko kaj ulovi. »Torej so vojaki,« je sklepal. In res so bili.Vojaki kitajske ...