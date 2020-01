FOTO:Slavil Tarantinov Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, Scorsese ​povsem praznih rok

Povsem praznih rok je ostal Martin Scorsese s filmom Irec. FOTO: Netflix

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda je na 77. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus najbolj razveselilo, čigar film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je pobral tri zlate globuse v prestižnih kategorijah, povsem praznih rok pa je ostals filmom Irec.Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je bil razglašen za najboljši celovečerni film v kategoriji muzikalov ali komedij, Tarantino je dobil zlati globus za scenarij,pa za najboljšo moško stransko vlogo v muzikalu ali komediji, pri čemer je ugnal konkurenco velikanov, kot so(Dva papeža),in(Irec) ter(A Beautiful Day in the Neighborhood), ki je na podelitvi sicer prejel nagrado za življenjsko deloZgodba z bojišča prve svetovne vojne z naslovom 1917 je dobila zlatega globusa za najboljši celovečerni dramski film. Britanecje za isti film prejel režiserski zlati globus, ob prejemu nagrade pa je snel kapo Scorseseju, ki je bil nominiran za Irca v isti kategoriji, in to pospremil z besedami, da je največji režiser med vsemi nominiranci.je po pričakovanju osvojil zlati globus za najboljšo moško vlogo v dramskem celovečercu.Na podelitvi, ki jo je že petič vodil, so nagrajevali tudi televizijsko produkcijo. V kategoriji omejenih televizijskih serij ali filmov je slavil Černobil, za najboljšo komično serijo je bila nagrajena Fleabag, za najboljšo dramsko serijo pa Nasledstvo.