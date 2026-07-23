Slovenec v Odiseji: Bežali smo, se borili z velikani, zmrzovali v ledenem dežju

Film Odiseja, ki je v slovenskih kinematografih od prejšnjega tedna in je požel že veliko (pozitivnih) odzivov, je posebej zanimiv tudi za slovensko publiko, saj je v njem zaigral tudi slovenski igralec Andrei Lenart. Igralec, ki je zaigral ob boku številnih zvezdnikov, je novinarki Petri Kalan v novi epizodi Šokkasta razkril svojo pot do vidnih vlog, pa tudi v ozadju filmske industrije, ki ga privlači od mladih nog.

Uvodoma je povedal, da gledalci njegovo življenje vidijo pravzaprav z zamikom, saj so snemanja končali pred enim letom, v tem času pa kaj več o projektu, pri katerem je sodeloval, ni smel deliti. Bližnji so le vedeli, pri katerem projektu sodeluje. Razkril je, da je snemanje potekalo na različnih lokacijah, kot so Grčija, Islandija, Škotska, Sicilija – snemali pa so na pravih ladjah, brez uporabe vizualnih učinkov.

Fizično najzahtevnejše v karieri

Na projektu je sodeloval kot action performer oziroma kaskader, kot bi temu rekli pri nas. V Veliki Britaniji pa ločijo action performerje in stunt performerje. Njegova glavna zadolžitev je bila veslanje: »Potem pa, ko si na ladji, seveda pomagaš pri drugih nalogah, kar se tiče upravljanja. Ko si na Odiseji, delaš vse, kar je treba. Ali je to bežanje ali bojevanje z velikani. In podobno je z zmrzovanjem v ledenem dežju na Islandiji, ko smo ure in ure stali na ladji, ko je bil veter tako močan, da je dež tako rekoč vodoravno letel. To noč velikokrat v intervjujih izpostavim kot eno težjih. Tako da: to je bilo prav gotovo najtežje snemanje.«

Povedal je, da je moral kdaj vstati že ob treh zjutraj, da so odšli na odročne lokacije in takoj »v masko«. Ponoči so jih, denimo, z manjšimi motornimi čolni med grškimi otočki peljali do lokacije, kjer je bila glavna ladja, da so bili na njej še pred sončnim vzhodom.

»Potem do sončnega zahoda snemaš, ostaneš na ladji. Tudi kosilo, vse ostalo, se večinoma zgodi tam, da se čas čim bolj izkoristi. Potem pa, preden padeš v posteljo, traja še nekaj časa. Tako da je bilo zelo naporno.«

Mednarodna kariera

Kako težko pa je bilo dobiti vlogo? Pojasnil je, da življenje igralca ostaja negotovo, vsako leto opravi več kot sto avdicij, vlog pa dobi le nekaj. Povedal je, da se sicer njegova mednarodna kariera po Odiseji razvija s svetlobno hitrostjo.

Med drugim je v Šokkastu razkril, da ga bodo lahko gledalci spremljali v dveh velikih projektih, in sicer 20. avgusta izide zadnja sezona popularne Netflixove serije Outer Banks, v kateri igra. Poleg tega je v Rimu končal snemanje ameriške serije Martina Scorseseja Martin Scorsese Presents: The Saints v Rimu, v kateri ima glavno vlogo v eni od epizod.

Kakšni pa so zaslužki igralca, ki se pojavlja v tako pomembnih produkcijah, kot je Odiseja? Kako je sodelovati z megazvezdniki? In katerega igralca zna Lenart odlično oponašati?

O tem v celotni epizodi novega Šokkasta.