Slovenski film dosega uspehe in potuje

Rdeče preproge letošnjih filmskih festivalov lahko ustvarjalci, producenti in filmski kritiki ter navdušenci za boljše vzdušje nadomestijo z rdečo odejo na domačih kavčih. Festivali, tudi tisti največji, so se namreč, tako kot mnoge druge umetniške prireditve, zaradi globalne pandemije preselili na splet.A vendar se filmi vrtijo. Prav tako zasedajo žirije in se podeljujejo nagrade. Na Europe SEEfest, ki se je še lani dogajal v sami srčiki filmske industrije v Los Angelesu, zdaj pa na spletu poteka že vse od 24. junija in bo trajal do 16. avgusta, so posebno omembo žirije v kategoriji celovečernih filmov namenili ...