Spike Lee predsednik žirije v Cannesu

AFP Spike Lee bo predsedoval žiriji 73. cannskega filmskega festivala, ki bo potekal med 12. in 23. majem. FOTO: Mark Ralston/AFP

AFP Spike Lee je prejel tudi oskarja za scenarij za film Črni KKKlanovec. FOTO: Jean-Baptiste Lacroix/AFP

Filmski aktivist in borec za državljanske praviceje vse življenje posvetil povzdigovanju črnske kulture in poudarjal njen doprinos k ameriški zgodovini. V svojih filmih Naredi prav oziroma V vročici noči (Do the Right Thing), Kdo vodi igro? (He Got Game), Mora ga imeti (She's Gotta Have It), Vročica džungle (Joungle Fever), Crooklyn, Malcolm X in Črni KKKlanovec (BlacKkKlansman) raziskuje oblike rasizma, seksizma, nestrpnosti do tujcev in drugačnih ter se poglablja v odnose, zaznamovane z družbenimi normami. S tem si je prislužil nadimek temnopolti Woody Allen.Dvainšestdesetletni režiser je za svoje delo prejel številne nagrade, leta 2016 tudi oskarja za življenjsko delo, zdaj pa ga je doletela nova posebna čast. Cannski filmski festival ga je posadil na čelo prestižne žirije, ki bo letos podeljevala zlate palme. S tem bo postal prvi temnopolti predsednik žirije na tem festivalu, kjer se na vse pretege trudijo izkoreniniti belsko prevlado.»Leejeva perspektiva je v teh časih še posebej dragocena. Vem, da bo s svojo vpadljivo osebnostjo dodobra pretresel obstoječe stanje,« je ob včerajšnji novici povedal direktor festivala. Lee, ki v Cannesu nikakor ni tujec, saj je tam premierno prikazal sedem svojih filmov, se je pisno oglasil iz svojega sedeža v »Ljudski republiki Brooklyn v New Yorku«. »Pretresen, srečen, presenečen in ponosen sem naenkrat. Cannski festival je na mojo filmsko kariero močno vplival. Lahko rečem, da je uravnaval smer, v katero sem krenil kot filmar in kaj sem postal,« je zapisal režiser, ki bo med festivalom prejel tudi zlato palmo za življenjsko delo.