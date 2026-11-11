Sto trideset let od dne, ko so fotografije oživele

»Boj kinematografom!« je bilo leta 1912 razglašeno v časniku­ Slovenec. Kajti »te predstave vzbujajo v človeku vse živalske strasti, krvoločnost, poltenost, dražijo živce ter morijo vse dobre čute«. Šestnajst let prej so pri nas prvič zasijale tako imenovane »živeče fotografije«, nekajminutne kinematografske predstave, ki so med Slovenci ne le zasejale moralno paniko, temveč tudi zametek razvoja, ki je prek prve stalne kinodvorane, v Ljubljani odprte leta 1907, privedel do sodobnih kinocentrov in art kinematografov. Omenjeno premico razvoja je zarisala tudi včeraj odprta razstava V objemu kina, s katero Slovenska kinoteka zaznamuje 30-letnico delovanja in 130. obletnico prvih kinematografskih predstav na slovenskem ozemlju. Postavitev, ki jo je podpisala vodja obfilmskih zbirk in ...