Stoječe sedemminutne ovacije za dramo Maestro

Pet let po tem, ko je na beneškem Lidu premiero doživel muzikal Zvezda je rojena in prejel sedem nominacij za oskarja, se je na beneškem festivalu prikazal dolgo pričakovani film Maestro – drugi film Bradleyja Cooperja kot režiserja. Drama o življenju legendarnega skladatelja Leonarda Bernsteina je na svetovni premieri v kinu Sala Grande v soboto zvečer požela sedemminutne stoječe ovacije.

Cooper, ki v Netflixovem filmu igra Bernsteina (s pomočjo nosne proteze, ki je sprožila številne kritike), in njegova soigralka Carey Mulligan se zaradi stavke sindikata SAG-AFTRA nista udeležila slavnostnega večera. Toda Bernsteinovi trije otroci – Jamie Bernstein, Alexander Bernstein in Nina Maria Felicia Bernstein – so bili tam in po tem, ko so se po koncu projekcije prižgale luči, skozi solze pomahali množici, piše Variety.

Leonard Bernstein s soprogo Felicio Montealegre. FOTO: Reuters

V Benetke se je odpravila le manjša skupina vodilnih delavcev Netflixa, med njimi Scott Stuber, predsednik filmskega oddelka, ki verjame, da bo Maestro Netflixov letošnji veliki kandidat za oskarja, saj se bo Cooper lahko potegoval v kar štirih kategorijah – za najboljšo režijo, igralca, producenta in najboljši scenarij, ki ga je napisal skupaj z Joshem Singerjem. Mulliganova si bo za vlogo Bernsteinove žene, igralke Felicie Montealegre, najverjetneje prislužila nominacijo za najboljšo igralko.

Leonard Bernstein, znameniti ameriški skladatelj, dirigent in pianist, v londonski koncertni dvorani Royal Albert Hall. FOTO: Pa Images/Reuters

Tudi o intimnih razmerjih

Film Maestro​ se dotika nekaterih najbolj znanih trenutkov iz Bernsteinovega življenja, kot je, recimo, ustvarjanje glasbe za muzikal Zgodba z zahodne strani, in se osredotoča na njegovo razmerje s soprogo Felicio Montealegre, pa tudi na razmerja z njegovimi ljubicami in ljubimcem, ki ga bo v filmu upodobil Matt Bomer. Maya Hawke je v filmu Bernsteinova hči Jamie, Sarah Silverman pa sestra Shirley.

Bradleyja Cooperja, režiserja, producenta in glavnega igralca v filmu Maestro o življenju skladatelja Leonarda Bernsteina, na beneškem filmskem festivalu ni bilo. FOTO: Angela Weiss/AFP

Leonard Bernstein (1918–1990) je veljal za enega najpomembnejših dirigentov svojega časa, po mnenju glasbenega kritika Donala Henahana celo »eden izmed najbolj nadarjenih in uspešnih glasbenikov v ameriški zgodovini«. Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade, med drugim sedem nagrad emmy, dve nagradi tony, kar 16 grammyjev (vključno z nagrado za življenjsko delo) in nominacijo za oskarja.

Kot skladatelj je Bernstein pisal v številnih zvrsteh, vključno s simfonično in orkestrsko glasbo, baletom, filmsko in gledališko glasbo, zborovskimi deli, opero, komorno glasbo in skladbami za klavir. Njegovo najbolj znano delo je broadwayski muzikal Zgodba z zahodne strani (West Side Story), ki so ga priredili v dva celovečerna filma (1961 in 2021). Bernsteinova dela vključujejo tudi tri simfonije, Serenado po Platonovem Simpoziju (1954) in Chichesterske psalme (1965), izvirno glasbo za film Elie Kazana On the Waterfront (1954) ter glasbo za številna gledališka dela.

Bernsteinovi trije otroci – Nina Maria Felicia Bernstein, Jamie Bernstein in Alexander Bernstein – so se udeležili premiere filma o njihovem očetu, ameriškem skladatelju Leonardu Bernsteinu, ki ga je zrežiral in glavno vlogo odigral Bradley Cooper. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Tudi velik humanist

Bernstein je bil izjemen pianist, hkrati pa tudi ključna osebnost pri sodobnem oživljanju glasbe Gustava Mahlerja, ki ga je zelo občudoval. Vse svoje življenje je bil velik humanist, podpiral je boj za državljanske pravice, protestiral proti vietnamski vojni, se zavzemal za jedrsko razorožitev, zbiral sredstva za raziskave in ozaveščanje o hivu/aidsu ter sodeloval v številnih mednarodnih pobudah za človekove pravice in svetovni mir.

Dirigiral je Mahlerjevo Simfonijo vstajenja ob smrti predsednika Johna F. Kennedyja, nato pa še v Izraelu na svetovno znanem koncertu Hatikva na gori Scopus po vojni leta 1967. O tem je nastal dokumentarec Potovanje v Jeruzalem. Ob koncu življenja je dirigiral zgodovinsko izvedbo Beethovnove 9. simfonije v Berlinu ob padcu Berlinskega zidu.