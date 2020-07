FOTO:Suverena slovenska ponudba

Željko_Stevanić Ne pozabi dihati Foto Željko Stevanić

Na festivalu, ki bo potekal od 18. do 26. julija, so se v tekmovalni program filmskega programa manjšinskih koprodukcij uvrstili slovenski celovečerni igrani filmi Ne pozabi dihati Martina Turka,­ Korporacija Mateja Nahtigala, Vsi proti vsem Andreja Košaka, Jaz sem Frenk Metoda Pevca ter manjšinski koprodukciji Oče ­Srdana Golubovića in Sin Ines ­Tanović. Vsi filmi razen Očeta, ki bo predvajan v puljski areni, bodo na ogled v Istrskem ­narodnem gledališču.scenarista in režiserja Martina Turka je imel lani oktobra svetovno premiero na rimskem filmskem festivalu, v paralelni in neodvisni festivalski sekciji Alice nella città, posvečeni filmom za mlado občinstvo, kjer je bil del tekmovalnega programa v kategoriji filmov za mlade odrasle. V filmu igrajo prihajajoči rodovi slovenskega filma: Matija Valant, Tine Ugrin, Klara Kuk in Ronja Matijevec Jerman, poleg njih zasedajo večje vloge Iva Krajnc Bagola, Nikola Đuričko in Miha Rodman. Na sporedu bo v nedeljo, 19. julija, ob 17. uri.V ponedeljek, 20. julija, ob 17. uri bo prikazan film Korporacija. Scenarij zanj je napisal Zoran Benčič, pisatelj, avtor besedil in vokalist glasbene skupine Res Nullius. Na 22. Festivalu slovenskega filma je Jana Zupančič prejela vesno za najboljšo žensko stransko vlogo. Poleg nje v filmu igrajo Uroš Fürst, Primož Vrhovec, Ivo Barišič, Jelena Perčin, Borut Veselko, Lejla Korać, Katarina Stegnar, Matija Vastl, Niko Goršič in Pia Zemljič.scenarista in režiserja Andreja Košaka je imel mednarodno premiero na 48. mednarodnem filmskem festivalu Fest v Beogradu. Poleg pokojnega Petra Musevskega, ki je v filmu upodobil inšpektorja Berginca, v glavni vlogi skorumpiranega župana igra Vlado Novak, ob njem so v filmu tudi Iva Krajnc Bagola, Silva Čušin, Aleksandra Balmazović, Valter Dragan, Rok Vihar, Jernej Kuntner, Jure Ivanušič, Uroš Potočnik in Blagoj Veselinov. Kot igralca sta se v epizodnih vlogah preizkusila režiser Igor Zupe ter pisatelj Jurij Hudolin. Puljsko občinstvo si ga bo lahko ogledalo v torek, 21. julija, ob 17. uri.je tranzicijska zgodba o najdenih milijonih in politični ideologiji, ki razdvajajo tudi najtesnejše družinske vezi. Vloga Frenka Mavriča je pripadla Janezu Škofu, njegovega brata igra Valter Dragan. V filmu nastopa prepoznavna ženska zasedba: Katarina Čas, Mojca Partljič, Mojca Ribič, Anja Novak, Maruša Majer in Nina Valič, pridruži se jim še vrsta drugih velikih igralskih imen, med njimi Radko Polič, Primož Pirnat, Davor Janjić in Uroš Smolej. Film bo na sporedu v sredo, 22. julija, ob 17. uri., drugi film bošnjaške režiserke Ines Tanović, je odprl lanski filmski festival v Sarajevu, kjer je imel svetovno premiero. Režiserka je zanj spisala tudi scenarij, za fotografijo je poskrbel Mitja Ličen, zvok je oblikoval Julij Zornik. V filmu igrajo Dino Bajrović, Snežana Bogdanović, Uliks Fehmiu, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Ornela Bery, Lidija Kordić, Nina Violić in Daria Lorenci-Flatz. Film bo na sporedu v nedeljo, 19. julija, ob 19. uri.Manjšinski koprodukcijski celovečerni film Oče se je na letošnjem Berlinalu uvrstil v uradni programski sklop Panorama in je na festivalu prejel nagrado za najboljši film po izboru ekumenske žirije in nagrado občinstva. Scenarij sta napisala Ognjen Sviličić in Srdan Golubović. V filmu igrajo Goran Bogdan, Boris Isaković, Nada Šargin, Milica Janevski, Muharem Hamzić, Ajla Šantić, Vahid Džanković, Milan Marić in Nikola Rakočević. Film bo na sporedu v petek, 24. julija, ob 21.50 v puljski areni.Na letošnji festival je uvrščenih več kot 20 kratkih in študentskih filmov. Med drugimi bo v četrtek, 23. julija, ob 17. uri v Istrskem narodnem gledališču na sporedu na lanskem Festivalu slovenskega filma z vesno nagrajen kratki film Raj v režiji Sonje Prosenc in Mitje Lična. V filmu igrajo Judita Franković Brdar, Jernej Kogovšek, Saša Pavlin Stošić in Matej Puc.V programu študentskih filmov bodo predvajali dokumentarec Alzheimer Cafe scenarista in režiserja Martina Drakslerja, ki je na lanskem Festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljši študijski film ter posebno omembo izobraževalnega programa Ostrenje pogleda, ter igrani Gaganje Roka Hvale, v katerem igrajo Nejc Cijan Garlatti, Eva Jesenovec, Brina Lapi in Barbara Žefran. Filma bosta na ogled v petek, 24. julija, ob 18.45 v kinu Valli.Vsi filmi so nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.