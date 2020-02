Tom in Jerry upihnila 80 svečk

Tom in Jerry za železno zaveso



Kljub starosti še zmerom aktualna

Ajatola Ali Hamenej je eden izmed mnogih, ki so se poistovetili z miškom Jerryem. FOTO: AFP

Maček Tom in mišek Jerry, v prvi epizodi sta se sicer imenovala Jaspers in Jinx, sta se od davnega februarja 1940 pojavila v 164 kratkih animiranih epizodah, od katerih jih je sedem prejelo oskarja za najboljši kratki animirani film. Poleg tega sta protagonista celovečernih filmov in neštetih stripov, v zadnjem času pa se pojavljata tudi v videoigrah.Globalno priljubljena risana junaka sta ustvarila animatorja MGM studiain. Že prva epizoda je prejela oskarja, navdušenje publike pa je spodbudilo nastanek več kot sto nadaljevanj, ki sta jih ustvarila prvotna avtorja. Epizode prvih dveh desetletij Toma in Jerryja kljub ekscesnemu nasilju in občasnim rasističnim prikazom, zlasti temnopoltih, veljajo za klasične in še danes najbolj priljubljene.Vendar pa so bili stroški ustvarjanja risank visoki. Na prelomu iz petdesetih v šestdeseta leta je krmilo iz rok originalnih ustvarjalcev prevzelin zaradi finančnih rezov, ki so produkcijska sredstva posamične epizode znižali za kar osemdeset odstotkov, studio preselil v Prago. Mezde risarjev so bile tam namreč mnogo nižje kakor v ZDA.Da bi se risanka izognila protikomunističnemu sentimentu v ZDA, lokacije studia niso omenjali, imena risarjev pa so bila anglicirana. Čehoslovaška je že tedaj slovela kot animacijska velesila, vendar pa risarji v Pragi zaradi železne zavese Toma in Jerryja pred tem še nikoli niso videli. Zaradi netipične animacije pa tudi Deitchovih scenarijev velja dveletno češko obdobje, v katerem je nastalo trinajst epizod, za najbolj nenavadno. Deitchu so ljubitelji Toma in Jerryja grozili celo s smrtjo.Kljub častitljivi starosti maček in mišek ne izgubljata priljubljenosti. Na neskončnem Tomovem lovu in večnih Jerryjevih zmagah osnovano igro na svojih mobilnih telefonih igra več kot sto milijonov Kitajcev, konec leta pa se junaka vračata v kinodvorane po svetu v celovečernem animiranem filmu.Vendar arhetipska junaka, ujeta v večnem, neenakem spopadu nista priljubljena le med otroki. Leta 2016 je vodja egiptovske državne informacijske službena konferenci univerze v Kairu Tomu in Jerryu pripisal odgovornost za nasilje na Bližnjem vzhodu, iranski verski voditelj ajatolapa je lani primerjal ZDA z močnim in grozečim Tomom, čigar poskusi, da bi ugonobil manjšega, a zvitejšega sovražnika Jerryja oziroma Iran, vselej spodletijo.Zgodovinar risankin avtor knjige o Tomu in Jerryju njuno večno priljubljenost pojasnjuje rekoč, da se večina gledalcev zlahka identificira z napadenim miškom, »saj je v naših življenjih vedno kak zatiralec«.