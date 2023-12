Tradicija kolaža je, da vzameš to, kar potrebuješ

V nadaljevanju preberite:

Dela avtorja eksperimentalnih­ filmov in kolažnih animacij ­Lewisa Klahra so bila prikazana na pomembnejših svetovnih filmskih festivalih ter razstavljena v prestižnih muzejih, kot so Tate Modern v Londonu, Center Pompidou v Parizu in MoMA v New Yorku, ki v arhivu hrani tudi njegove filme. Je profesor na ­Gledališki šoli Kalifornijskega inštituta za umetnost (CalArts).

V svojih kolažnih animacijah uporablja material iz revij, stripov in drugih tiskovin, večinoma iz časa po drugi svetovni vojni, pri čemer raziskuje spomin, popkulturo in potrošništvo skozi sanjske in fragmentirane pripovedi.