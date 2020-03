FOTO:TV: Katere oddaje ostajajo in katere se poslavljajo?

TV Slovenija

Pop TV in Kanal A

Planet TV

Na TV SLO 1 ostaja oddaja, med 9.00 in 11.20 pa bo še naprej na sporedu program za otroke in mlade, v tem sklopu predvajajo tudi oddajo v živoVečine tedenskih oddaj, kot soin druge, do nadaljnjega ne bodo snemali, bodo pa nekatere, ki so že posnete, še vedno na sporedu. Oddajaostaja vsaj še dva ponedeljka, a bo sestavljena iz že predvajanih prispevkov. Informativni program TVS bo svoje moči usmeril v dnevno dogajanje, osrednjiostaja daljši,ravno tako.do preklica ne bo vodeno, ampak bodo informacije podali v obliki avdiozapisa.Oddaje razvedrilnega programa, kot so, so že posnete, deloma to velja tudi za, tako da trenutne razmere na njihovo predvajanje v rednih terminih za zdaj ne bodo vplivale.Na TV SLO 2 je novost glasbena oddaja s, ki jo pripravljajo na Valu 202. Na sporedu bo okoli 22.00.Na sporedu ostaja šov, ki si ga boste lahko ogledali vsak četrtek in petek ob 20. uri. Prav tako ostaja serija, ki bo na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Snemanje šovaso prekinili, ob nedeljah ob 20. uri boste zato lahko gledali že posnetoEkipiin oddajesta se pridružili ekipi oddajeskupaj pripravljajo oddajo 24ur, ki je zdaj na sporedu petkrat na dan.V ponedeljek in torek ob 20. uri na sporedu ostaja kviz, ki je bil posnet vnaprej, ob torkih zvečer bo tudi nova oddaja. Ob petkih bo še naprej oddaja, ki jo snemajo brez občinstva in ob okrnjeni ekipi.prav tako za zdaj ostaja na sporedu, se pa seli na sobotni večer.Novost na Planet TV je še domača komična serija, za zdaj pa so nehali snemati šov, ki so ga napovedali za to pomlad.