Ubijanje je kot kajenje – težko je le prvič

V nadaljevanu preberite:

Na rednem sporedu Kinodvora si te dni lahko ogledamo Dvojno prevaro, s katero se Park Čan Vuk (1963, Seul) šest let po zgodovinskem erotičnem trilerju Služkinja­ in pod vplivom Hitchcockove ­Vrtoglavice vrača na velika plat­na. Spoj noirovske kriminalke in melodramatične romance utrjuje tisto, kar je znano mnogim – nevarno je ubijati, a še nevarneje­ ljubiti.